مسلسل وتر حساس 2 الحلقة الثانية، هاشم يطلق هاجر بسبب فريدة

دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل وتر حساس 2 حول رشيد، الذي جلس مع والده ليكشف له تفاصيل معاناته، مؤكدًا أنه عاش حياة صعبة بسبب اعتقاده أن والده كان سيئ السمعة.

لكن سرعان ما اكتشف الحقيقة لاحقًا، إذ كان عمه هو السبب فيما حدث لوالده، بل وهو من تسبب في سجنه، وهو ما دفع رشيد للتخطيط للانتقام من عمه هاشم.

وروى الأب لابنه كيف عثر عليه مجددًا، موضحًا أنه شاهده بالصدفة في التلفزيون أثناء أزمة كاميليا ومازن، فبدأ رحلة بحث عنه حتى وجده، لكنه حذره من بطش شقيقه (عم رشيد) ومن أبناء العم، بينما رشيد طمأنه وأكد له أنه سيبذل قصارى جهده لرد اعتباره.

لاحقًا، سعى رشيد إلى مقابلة هاشم، وأكد له الأخير أنه سيرد على طلبه للزواج من فريدة قريبًا، لكن هاشم اكتشف أن طليقة رشيد مسجونة في قضية قتل، فغضب بشدة ورفضه، وأخبر ابنته فريدة بذلك.

إلا أن فريدة حاولت تهدئة والدها وتجنب الصدام المباشر معه، وعلى جانب آخر واجه أدهم صدمة كبيرة بعدما تلقى رسالة من طليقته ليندا تخبره فيها أنها خلعته واختفت هي والأموال التي كان قد منحها لها دون علم والده.

اضطر أدهم أن يبوح لفريدة بما حدث، فشعرت بالحزن واعتذرت له عن غيابها عنه في هذه الفترة الصعبة.

أما رشيد، فظل يقترب أكثر من فريدة رغم رفض والدها له، وحرص على التواجد معها، وهو ما جعلها تدعوه لحضور حفل عيد ميلاد هاجر زوجة والدها وصديقتها المقربة لكن فريدة كانت تخطط سرًا للإيقاع بين والدها وزوجته.

بالفعل نجحت في إعادة الحبيب السابق لهاجر إلى حياتها، ورتبت لإرسال هدية باسمه قبل عيد الميلاد، بل ودعت هذا الحبيب إلى الحفل، وخلال الحفل، فوجئ هاشم بحبيب هاجر يخبره أنها أرسلت له رسالة تقول فيها أن هاشم رجلًا مسنًا، فاشتعل غضبه وطلقها على الفور أمام الجميع، لتقع هاجر في صدمة كبيرة، قبل أن يُكشف أن فريدة هي من دبرت كل هذا مخططة للإطاحة بزوجة أبيها دون علمها.

مسلسل وتر حساس 2 الحلقة الأولى

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس 2، الذي يأتي استكمالًا لأحداث الجزء الأول بعد مرور ثلاث سنوات، عودة رشيد إلى مصر برفقة أبناءه من كاميليا، وفريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عادل.

وتظهر منذ البداية حالة من التوتر بين فريدة وابنة رشيد التي ترفض علاقة والدها وفريدة، بينما تحاول الأخيرة التقرب منها، ويقوم رشيد بتوبيخ ابنته بسبب أسلوبها في الحديث مع فريدة، إلا أن فريدة تطلب منه ألا يضغط عليها.

وبعد عودته لمصر، يذهب رشيد إلى والد كاميليا الذي انتقل إلى منزل آخر بعد ما جرى مع أبنائه، ويطلب منه الجد أن يبقى أولاد كاميليا معه بعض الوقت.

في المقابل، تنجب شقيقة سلمى (هاجر عفيفي) طفلة وتطلق عليها اسم “ليلى” تيمنًا بشقيقتها الراحلة، لكن علاقتها بزوجها ياسين تمر بتوتر شديد، أما ياسين نفسه فيعيش حالة من القلق بعد عودة رشيد وخوف ياسين من أن يهدد رشيد مكانته رغم جهوده في إدارة الشركة طوال السنوات الماضية، وتكشف الأحداث افتتاح شقيقة سلمى صالونًا تجميليًا ناجحًا يحمل أيضًا اسم “ليلى”.

أما فريدة، فتتوجه إلى الأتيليه العائلي بمجرد عودتها من السفر وتكشف الأحداث أن هناك توترًا مع شقيقها (محمد محمود عبد العزيز)، ولاحقا تصطدم فريدة بوالدها (كمال أبو رية) بعد أن تكتشف زواجه من صديقتها هاجر (رانيا منصور) مرة أخرى وتستغل الفرصة وتخبره برغبة شخص ما في الزواج منها، ليأتي رشيد لمقابلة والدها، إلا أن الأخير لا يستقبله جيدًا ولا يمنحه أي وعد.

وتتواصل المفاجآت بخروج رضوى (هيدي كرم) من السجن، والكشف عن أن والد رشيد ما زال على قيد الحياة (يجسده الفنان جلال العشري)، لتتضح في النهاية أن علاقة رشيد بفريدة ما هي إلا وسيلة للانتقام من والدها، الذي يُعد في الأصل عم رشيد والمسؤول عن إيذاء والده في الماضي.

مسلسل وتر حساس 2

ويأتي “وتر حساس 2” ليستكمل مسار الشخصيات من الجزء الأول ويكشف عن تطورات جديدة تحمل الكثير من الحب والصراعات والخيانة.

ومسلسل وتر حساس 2 بتوقيع المخرج وائل فرج الذي أخرج الجزء الأول من العمل، ويشارك في بطولة هذا الجزء الجديد عدد من نجوم الجزء الأول وهم الفنان محمد علاء والفنانة هيدي كرم والفنانة هاجر عفيفي، بينما انضم نجوم جدد للعمل مثل الفنانة غادة عادل والفنانة رانيا منصور والفنانة إلهام وجدي.

الغائبون عن أحداث الجزء الثانى

ويشهد الجزء الثانى من مسلسل وتر حساس غياب عدد من النجوم الذين شاركوا في الموسم الأول، أبرزهم النجمة صبا مبارك التي اعتذرت عن المشاركة بسبب ارتباطها بأعمال أخرى، إلى جانب الفنانة الشابة جنا الأشقر التي جسدت شخصية "ليلى"، إذ انتهى دورها بمقتلها في الحلقات الأخيرة من الجزء الأول، كذلك يغيب الفنان أحمد جمال سعيد الذي لعب دور "مازن"، حيث ينتهي مساره الدرامي بدخول السجن بتهمة قتل "ليلى".

