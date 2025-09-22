موعد إطلاق المنصة الإلكترونية للتقديم على الشقق البديلة لأصحاب الإيجار القديم (فيديو)

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه بداية من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية لتلقى طلبات التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم.



وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، المذاع على فضائية "الحياة"، إن المنصة تحتوي على خيارين لراغبي الشقق التمليك والشقق الإيجارية، موضحا انه لن يتم رفض طلب إلا فى حالة خطأ فى تقديم المستندات، وإنه سيتم تخصيص شهر لتلقي التظلمات، واستيفاء كافة المستندات.



وأضاف: " سيتم تخصيص بعض مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتلقى طلبات المواطنين لمن لا يجيدون التعامل مع الكمبيوتر"، موضحا: " الموظف سيقدم شهادة من جهة العمل بالدخل السنوي له، وكذلك موظفي القطاع الخاص".



المستندات المطلوبة للتقديم في الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم



أوضح المتحدث باسم الإسكان أن المستندات تشمل طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره، إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة، صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة المستفيدين، شهادة ميلاد الأبناء القُصر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين، مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، قرار تمكين)، شهادة وفاة المستأجر الأصلي حال وجودها.

وتابع: بالنسبة لذوي الهمم: شهادة الخدمات المتكاملة، وهناك وسيلتان للتقديم إلكتروني وبريدي



وشدد خطاب على أن المستندات تُرفع إلكترونيًا بعد إنشاء حساب شخصي على المنصة لمتابعة الطلب، مضيفًا أن الوزارة وفرت بديلًا آخر عبر مكاتب البريد في جميع المحافظات لتسهيل التقديم على المواطنين.

هدف المنصة: تنظيم وشفافية بشأن مستأجري الإيجار القديم



أكد المتحدث أن إطلاق المنصة يهدف إلى تسهيل حصول المتضررين من قانون الإيجار القديم على السكن البديل بشكل منظم وشفاف، مع ضمان وصول الدعم للفئات المستحقة دون تعقيدات بيروقراطية.



