28 سبتمبر آخر فرصة، الحد الأدنى للدخل للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك حتى يوم الأحد 28 سبتمبر 2025.

وحددت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الحد الأدنى للدخل للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 للمواطنين محدودي الدخل.

وأكدت الوزارة على أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 3500 جنيه.

وكشفت وزارة الإسكان عن خريطة بأماكن وعدد شقق سكن لكل المصريين 7 بالطرح الثاني للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل محور تسليم خلال 3 سنوات بمساحة 90 مترًا مربعًا.

التقديم وسداد مقدمات الحجز خلال الفترة من 28 يوليو إلى 28 أغسطس المقبل

والطرح الجديد يضم إجمالي 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، ومقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.

تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي

فيما يخص العملاء ممن هم خارج الأولوية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، سيقوم العميل فقط برفع كل من استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط الجديدة) بعد ملء بياناتهما وتوقيعهما، إضافة إلى إيصال سداد مقدم جدية الحجز، وكذلك ما يفيد تحديث الحالة الاجتماعية أو جهة العمل (إن وجد)، أما في حالة العملاء غير المنطبق عليهم الشروط فسيقوم العميل برفع كافة ما سبق، إضافة إلى إرفاق المستندات السابق رفض الطلب بسببها (سبب عدم الانطباق)، أما باقي العملاء الراغبين في التقدم على الإعلان فعليهم رفع كافة المستندات المطلوبة وفقًا لما هو مذكور بكراسة الشروط الخاصة بالإعلان.

وقائمة الشقق المتاحة ممن هم خارج الأولوية سكن لكل المصريين 5 كالتالي:

أولوية شقق سكن لكل المصريين 5

وقررت الوزارة إتاحة التقديم لكافة العملاء ممن هم خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم الشروط بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، ولم يتمكنوا من استرداد مقدمات جدية الحجز خلال المدة السابق تحديدها ضمن الرسالة النصية SMS المرسلة على هواتفهم المحمولة، بحيث يمكنهم استرداد مقدمات جدية الحجز خلال فترة التقديم على الإعلان الجديد كحد أقصى، على أن تكون المصاريف الإدارية لكافة العملاء 350 جنيها إضافة إلى 350 جنيها مصاريف تسجيل، ويستثنى العملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5" من المصاريف الإدارية على أن يقوموا بسداد 150 جنيها كمصاريف للتسجيل.

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وتطرح كراسة الشروط للتحميل بصورة إلكترونية "أونلاين" من خلال الرابط الإلكتروني أو من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، حيث يقوم المواطن بإنشاء حساب خاص به على منصة مصر الرقمية وسداد مصاريف التسجيل بصورة إلكترونية، من خلال طرق الدفع الإلكتروني المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وذلك حتى يتمكن من الاطلاع على كراسة الشروط، لمنع تكرار الازدحام أمام مكاتب البريد المميكن للحصول على كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

والطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" لمنخفضي ومتوسطي الدخل يضم عددا من الوحدات السكنية التي يقتصر التقديم عليها على العملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5"، ممن هم خارج الاولوية أو غير المنطبق عليهم شروط الإعلان السابق (دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن)، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز.

شقق سكن لكل المصريين تحت الإنشاء

ويمكنهم التقدم لحجز 34128 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية (جاهزة للتسليم) بمدينة أخميم الجديدة.

كما يمكنهم التقدم لحجز 54792 وحدة سكنية بالمدن الجديدة (إسكان أخضر)، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمدن: أسوان اﻟﺟديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، اﻟﻌﺑور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة.

ويمكن لهؤلاء المواطنين التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025.

والطرح يتضمن أيضًا 12630 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لكافة المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" بذات الشروط السابقة، وذلك بالمراكز أو المدن الواقعة بمحافظات أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا، بالإضافة إلى 1492 وحدة سكنية (تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا) مخصصة لكافة المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية فقط للعملاء السابق تقدمهم بمدينة شطا بكل من الإعلان الثامن والعاشر والعملاء السابق تقدمهم بمدينة عزبة البرج بإعلان سكن لكل المصريين (3)، وذلك للتقدم على مدينة شطا بمحافظة دمياط.

كما تكون الأولوية فيما يخص الوحدات المطروحة حديثًا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر للعملاء السابق تقدمهم بمدينة الغردقة بالإعلان العاشر، ويشترط في ذلك أن يكون العملاء المذكورون ممن هم خارج الأولوية ومنطبق عليهم الشروط وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

والتقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) لهؤلاء المواطنين يكون خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 30 أكتوبر 2025، (مع إتاحة الأسبوع الأول للتقديم والسداد للعملاء من ذوي الهمم).

وأكدت مي عبد الحميد أن التعاقد لحجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" لمنخفضي ومتوسطي الدخل سوف يكون بنظام التمويل العقاري، بفائدة 8% سنويًا للمواطنين منخفضي الدخل، و12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك لمدة تصل إلى 20 عامًا.

