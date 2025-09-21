المركز القومي للبحوث يحتفل بالختام الرسمي لمبادرة "أجيال" لصيف 2025

تقيم وحدة المؤتمرات بالمركز القومي للبحوث يوم الأربعاء المقبل، الموافق 24 سبتمبر 2025، الحفل الختامي لمبادرة "أجيال" في موسمها الثالث، وذلك لتكريم المحاضرين والمنظمين الذين ساهموا في إنجاح فعاليات المبادرة.

وانطلقت فعاليات المبادرة هذا الصيف على مدار ثلاثة أشهر تحت شعار "باحث مبتكر"، مستهدفةً الطلاب والخريجين بهدف تنمية مهارات البحث العلمي والابتكار. وقد شملت البرامج التدريبية ورش عمل وتدريبًا عمليًا وإشرافًا مباشرًا من نخبة من كبار العلماء والباحثين بالمركز.

موضوعات المبادرة

وتنوعت موضوعات المبادرة لتغطي مجالات متعددة منها: البيوتكنولوجيا، علم الوراثة، تكنولوجيا النانو، استكشاف وتصميم الأدوية، والتنمية البشرية. وخلال الموسم، قُدمت 31 دورة تدريبية بصيغتي الحضور الفعلي والافتراضي عبر تطبيق "زووم"، حاضر فيها 109 مدربًا، فيما بلغ عدد المستفيدين قرابة 519 متدربًا.

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والمبدعين، وتزويدهم بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم ليكونوا باحثين مبتكرين في المستقبل، إلى جانب خلق بيئة محفزة للتفكير الإبداعي وتشجيعهم على إعداد مشاريع بحثية جديدة.

يُذكر أن مبادرة "أجيال" انطلقت لأول مرة في صيف 2023 بمشاركة 200 طالب وخريج، ثم توسعت في صيف 2024 ليصل عدد المتدربين إلى 300 متدرب مع تقديم دعم مباشر لمشاريع التخرج.

وقد اختتمت هذا العام موسمها الثالث بنجاح، على أن تُستأنف فعالياتها في نسختها الرابعة صيف 2026 بمشيئة الله.



