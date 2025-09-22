الإثنين 22 سبتمبر 2025
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

اسعار الذهب فى السعودية
اسعار الذهب فى السعودية

تنشر “فيتو” أسعار الذهب، اليوم الأثنين، 2025.9.22، في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق المملكة.

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

449 ريالا للبيع

سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية

393 ريالًا للبيع

سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية

337 ريالا للبيع

اسعار الذهب في السعودية 
اسعار الذهب في السعودية 

أسعار الذهب في البورصة العالمية

 مع افتتاح البورصة العالمية صباح اليوم الإثنين، ارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى مستوى قياسي جديد ليرتفع  فوق مستوى 3720 دولارا للأوقية.

 وكان المعدن النفيس قد أغلق قبل إجازة نهاية الأسبوع على سعر 3,684.98، وهو نفس سعر الافتتاح مع صباح اليوم، ليندفع نحو قمة تاريخية جديدة غير مسبوقة، مع إقبال المستثمرين والبنوك المركزية على شراء الذهب بعد خفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي، وترقب المزيد من البيانات الأمريكية وخاصة الفيدرالي الأمريكي الذي يتوقع أن يدلى ببيانات هامة غدا الثلاثاء حول مستقبل السياسات النقدية الأمريكية.

توقعات انخفاض أسعار الفائدة

مع توقع استمرار اتجاه أسعار الذهب نحو الارتفاع مع نهاية العام مع توالي انخفاضات الفائدة المتوقعة خلال الأشهر المتبقية من 2025، حيث يتوقع المستثمرون خفضين إضافيين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر القادمين.

بعد تجاوز الذهب الأرقام القياسية، هل بدأ العد التنازلي لاختراق الـ4000 دولار؟

الذهب يقفز فوق حاجز 3720 دولارا للأوقية وهذه توقعات المستثمرين

ارتفاع الذهب 40% خلال 10 شهور

وبذلك يكون الذهب قد سجل ارتفاعا قدره 40% منذ بداية 2025، تحت تأثير استمرار التوترات الجيوسياسية والقرارات الاقتصادية الأمريكية والسياسات المالية المتغيرة في عدة مناطق من العالم بفعل التكتلات الاقتصادية الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

