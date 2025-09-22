أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

تنشر “فيتو” أسعار الذهب، اليوم الأثنين، 2025.9.22، في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق المملكة.

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية

449 ريالا للبيع

سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية

393 ريالًا للبيع

سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية

337 ريالا للبيع

اسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب في البورصة العالمية

مع افتتاح البورصة العالمية صباح اليوم الإثنين، ارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى مستوى قياسي جديد ليرتفع فوق مستوى 3720 دولارا للأوقية.

وكان المعدن النفيس قد أغلق قبل إجازة نهاية الأسبوع على سعر 3,684.98، وهو نفس سعر الافتتاح مع صباح اليوم، ليندفع نحو قمة تاريخية جديدة غير مسبوقة، مع إقبال المستثمرين والبنوك المركزية على شراء الذهب بعد خفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي، وترقب المزيد من البيانات الأمريكية وخاصة الفيدرالي الأمريكي الذي يتوقع أن يدلى ببيانات هامة غدا الثلاثاء حول مستقبل السياسات النقدية الأمريكية.

توقعات انخفاض أسعار الفائدة

مع توقع استمرار اتجاه أسعار الذهب نحو الارتفاع مع نهاية العام مع توالي انخفاضات الفائدة المتوقعة خلال الأشهر المتبقية من 2025، حيث يتوقع المستثمرون خفضين إضافيين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر القادمين.

ارتفاع الذهب 40% خلال 10 شهور

وبذلك يكون الذهب قد سجل ارتفاعا قدره 40% منذ بداية 2025، تحت تأثير استمرار التوترات الجيوسياسية والقرارات الاقتصادية الأمريكية والسياسات المالية المتغيرة في عدة مناطق من العالم بفعل التكتلات الاقتصادية الجديدة.

