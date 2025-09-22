الإثنين 22 سبتمبر 2025
خبيرة مالية تكشف سر القفزة التاريخية لأسعار الذهب بالأسواق

مؤشرات التداول على
مؤشرات التداول على الذهب، فيتو

مؤشر الذهب، في جلسة تداول اليوم الإثنين العالمية لأسواق الذهب، سجل مؤشر المعدن النفيس قفزات بارزة متأثرًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية معًا، وفي هذا السياق قالت الدكتورة ماجى سليم، خبيرة أسواق المال، إن ارتفاع أسعار الذهب اليوم ليس مفاجئًا، لكنه متوقعا في ظل تفاعل عدد من الضغوط التي تجمعت لتدفع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.

ماجي سليم 
ماجي سليم 

توقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي

 أوضحت سليم أن المستثمرين يراقبون إشارات واضحة من البنك المركزي في الولايات المتحدة تفيد بأن خفض أسعار الفائدة بات وشيكًا، مشيرة إلى أن هذا الأمر يزيد من جاذبية الذهب لأنه لا يُدرّ عائدًا بنويًا، فيصبح تنافسيًّا أكثر كلما تراجعت عوائد الأصول الأخرى مثل السندات.

ضعف الدولار الأمريكي والرغبة في تنويع المحافظ المالية

وأضافت أن ضعف الدولار على المستوى الدولي يعد عامل دعم مهم للذهب، لأن المعدن يسعر غالبا بالدولار، ما يجعل المشتريات بالعملات الأخرى أقل تكلفة وأكثر جاذبية.

وأشارت سليم أن المستثمرين يفضلون تقليل الاعتماد على الأصول المرتبطة بقوة الدولار أو السياسات النقدية الأمريكية، في توجّه نحو تنويع أفضل.

المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية العالمية

ونوهت إلى أن تصاعد التوترات في مناطق مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا، وزيادة مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، كلها عوامل تدفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب.

كما أن الأرقام المتعلقة بالتضخم في بعض الدول، مع بطء نمو أسعار المستهلكين، تجعل المستثمرين يسعون للتحوط من فقدان القوة الشرائية للعملات الورقية.

جدير بالذكر أشارت سليم إلى أن البنوك المركزية العالمية تواصل تكوين احتياطيات ذهبية، كجزء من استراتيجياتها لتأمين الاستقرار المالي الوطني والأداء في ظل بيئة مالية متقلبة.

خبير: صعود الذهب عالميا يربك حركة البورصة المصرية خلال سبتمبر

الأونصة تسجل مستويات جديدة، الذهب يواصل الصعود ويهز الأسواق العالمية

كذلك، المؤسسات الاستثمارية وصناديق التحوط تشهد تدفق طلب متزايد على الذهب، ليس فقط كضمان ضد الأزمات بل كجزء من محفظة سليمة ومتوازنة.

