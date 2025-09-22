الذهب يقفز فوق حاجز 3720 دولارا للأوقية وهذه توقعات المستثمرين

ارتفعت أسعار الذهب العالمية مع افتتاح البورصة العالمية صباح اليوم الإثنين، إلى مستوى قياسي جديد ليرتفع فوق مستوى 3720 دولارا للأوقية.

وكان المعدن النفيس قد أغلق قبل إجازة نهاية الأسبوع على سعر 3,684.98، وهو نفس سعر الافتتاح مع صباح اليوم، ليندفع نحو قمة تاريخية جديدة غير مسبوقة، مع إقبال المستثمرين والبنوك المركزية على شراء الذهب بعد خفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي، وترقب المزيد من البيانات الأمريكية وخاصة الفيدرالي الأمريكي الذي يتوقع أن يدلى ببيانات هامة غدا الثلاثاء حول مستقبل السياسات النقدية الأمريكية.

توقعات انخفاض أسعار الفائدة

مع توقع استمرار اتجاه أسعار الذهب نحو الارتفاع مع نهاية العام مع توالي انخفاضات الفائدة المتوقعة خلال الأشهر المتبقية من 2025، حيث يتوقع المستثمرون خفضين إضافيين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر القادمين.

ارتفاع الذهب 40% خلال 10 شهور

وبذلك يكون الذهب قد سجل ارتفاعا قدره 40% منذ بداية 2025، تحت تأثير استمرار التوترات الجيوسياسية والقرارات الاقتصادية الأمريكية والسياسات المالية المتغيرة في عدة مناطق من العالم بفعل التكتلات الاقتصادية الجديدة.

وقد انعكس الارتفاع العالمي على السوق المصري، حيث ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم لتصل إلى:

عيار ٢١، سجل 5020 جنيها مصريا للجرام.

عيار ١٨، سجل 4300 جنيه مصري للجرام.

الجنيه الذهب، سجل 40160 جنيها مصريا بدون احتساب المصنعية والضريبة.

