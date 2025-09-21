الأحد 21 سبتمبر 2025
تفاصيل انفجار خط غاز داخل بحر مويس في بنها

أكد وليد الشهاوي رئيس مدينة ومركز بنها بالقليوبية أن فرق طوارئ الغاز قامت اليوم بفصل الخط الرئيسي المغذي للغاز، عقب تعرض ماسورة رئيسية للكسر أثناء قيام كراكة بأعمال تطهير في بحر مويس أمام قرية عزبة أبو فرج التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.   

 وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالقليوبية وفرق الطوارئ ومسئولو شركة الغاز انتقلوا إلى موقع الحادث، حيث جرى تأمين المنطقة وغلق المحابس العمومية لمنع أي تسرب الغاز وضمان سلامة الأهالي.

وأكد أنه تجري حاليًا أعمال الإصلاح لإعادة ضخ الغاز بشكل طبيعي، وسط متابعة دقيقة من الجهات المختصة لحين الانتهاء من الأزمة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها دون وجود أي خسائر بشرية أو إصابات أو خسائر في المعدات.  

