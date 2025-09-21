الأحد 21 سبتمبر 2025
24 باحثًا بجامعة بنها ضمن أفضل 2% عالميا

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ان جامعة ستانفورد أطلقت قائمة بأسماء "أفضل 2٪ من علماء العالم" وعددهم أكثر من‏‏‏ 236 ألف عالم من 168 دولة يصنف بها العلماء في 22 مجالا علميا، ينقسم إلى 174 تخصص اعتمادًا على قاعدة بيانات ‎Scopus، وقد ظهر 24 عالمًا من أبناء الجامعة في مجالات علمية مختلفة، كما جاء في الرابط التالي:‏ ‏ https://elsevier.digitalcommonsdata.com/data.../btchxktzyw/8

 

24 باحثًا بجامعة بنها ضمن أفضل 2% من الباحثين عالميا لعام 2025 طبقا لدراسة جامعة ستانفورد
وأشار رئيس جامعة بنها  إلى أن ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي يعتبر إنجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة حيث يشير لجودة المخرجات البحثية لهم فنتائج الدراسة تعتمد على قاعدة البيانات اسكوبس لدار النشر العالمية السفير وقد تم نشر نتائجها في مجلة PLOS Biology مؤخرًا.

وأضاف أن هذا يعكس مدى الجهد المبذول من هيئة التدريس في الفترة الأخيرة في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليا، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.

كما أشارت الدكتورة جيهان عبدالهادي إلى أن عدد الباحثين الوارد أسمائهم بقائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لا يعبر مع اعداد الباحثين المتميزين بالنشر العلمي الدولي بالجامعة، لذا يجب على جميع الباحثين ضبط اسم المؤسسة (Affiliation name) التي ينتمي إليها الباحث على صفحاتهم على قواعد بيانات اسكوبس ليكون اسم الجامعة (Benha University) وليس اسم الكلية أو القسم العلمي.
وتقدم رئيس جامعة بنها بالتهنئة لعلماء الجامعة الذين وردت أسماؤهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم متمنيًا لهم التوفيق والمزيد من التقدم خلال مسيرتهم العلمية.

