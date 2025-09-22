الإثنين 22 سبتمبر 2025
بيت السناري يستضيف حفل "عرافة الزعفران" 25 سبتمبر

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري الأثري بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفلًا موسيقيًا حكائيًا بعنوان «عرافة الزعفران»، وذلك يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمقر بيت السناري بحي السيدة زينب.

ويُقدَّم الحفل في صيغة عرض موسيقي–حكائي مستوحى من الأسطورة اليونانية «يوريديس وأورفيوس»، لكنه يروي القصة هذه المرة من منظور يوريديس نفسها، في تجربة تجمع بين الكلمة واللحن. تمتزج النصوص الشعرية والمونولوجات التي تُجسّد صوت يوريديس مع ألحان حيّة تتنقل بين المقامات الشرقية والتجارب الموسيقية المعاصرة، إلى جانب إعادة توزيع مبتكر لمختارات من الفلكلور، ليقدّم العرض رؤية جديدة تعيد إحياء الأسطورة بروح مختلفة.

ويأتي الحفل في إطار حرص بيت السناري على تقديم تجارب إبداعية معاصرة تُعيد اكتشاف الحكايات والأساطير العالمية من زوايا مبتكرة، حيث يعمل العرض على مزج عناصر الحكي الشعري مع التعبير الموسيقي في تجربة متعددة الأبعاد تُبرز جماليات الصوت والكلمة واللحن معًا. 

كما يسعى الحفل إلى فتح آفاق جديدة للحوار بين الفنون المختلفة، وربط التراث الإنساني القديم بالخيال المعاصر، بما يثري التجربة الجمالية للجمهور ويعزز من قيمة الفنون كجسر للتواصل بين الثقافات.

