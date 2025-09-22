الإثنين 22 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

اليوم، ليلة في حب الشاعر سيد حجاب ببیت السناري في ذكرى ميلاده الـ 85

الشاعر سيد حجاب،
الشاعر سيد حجاب، فيتو

في أمسية شعرية ووفاء، ينظم بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، فعالية "ليلة في حب الشاعر سيد حجاب"، احتفاءً بذكرى ميلاده الـ 85. تُقام الأمسية اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً، في مقر البيت الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

ويُشارك في هذه الأمسية الشاعر والسيناريست البارز الدكتور مدحت العدل، بالإضافة إلى الفنانة والدكتورة ميرفت الجسري. ويدير اللقاء الكاتب الصحفي أحمد السرساوي.

وتهدف الأمسية إلى تكريم مسيرة الشاعر الكبير سيد حجاب، الذي ترك بصمة عميقة في المشهد الأدبي والثقافي المصري. كما تسعى إلى تعزيز مكانة الشعر كوسيلة فنية للتعبير عن الهوية والروح الوطنية. وتأتي الفعالية لإحياء ذكرى حجاب من خلال سرد قصائد وأغانٍ عكست مراحل هامة من حياته وإبداعه، مما يعزز من التواصل بين الأجيال ويُجدد الاهتمام بالفن الشعري الأصيل.

 

بيت السناري

 

يُعدّ بيت السناري منارة ثقافية تاريخية، يهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي والفني المصري. وباعتباره موقعًا أثريًا تابعًا لمكتبة الإسكندرية، يجمع البيت بين الأصالة والحداثة من خلال تقديمه فعاليات ثقافية متنوعة تشمل الأمسيات الشعرية، وورش العمل، وندوات التراث.

ويساهم البيت بفعالياته في نشر الوعي الثقافي ودعم الفنانين والمبدعين وتشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة الفنية والثقافية، ما يعزز دور القاهرة كعاصمة ثقافية حيوية. ومن خلال هذه المبادرات، يواصل بيت السناري دوره المحوري في ربط الماضي بالحاضر وتحفيز الإبداع في مصر.

الدكتور مدحت العدل السناري الشاعر سيد حجاب بيت السناري حى السيدة زينب قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية ميرفت الجسري سيد حجاب مدحت العدل

