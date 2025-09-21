“سيرة القاهرة” احتفالية ببيت السناري لتسليط الضوء على أهمية التراث

يستعد بيت السناري الأثري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، لاستضافة احتفالية كبرى بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق مبادرة "سيرة القاهرة".

تُقام الاحتفالية يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً.

وتأتي هذه الفعالية تأكيدًا على دور المبادرة في نشر الوعي بأهمية التراث وتعميق الشعور بالهوية الثقافية.

وتتضمن الاحتفالية العديد من الفقرات المميزة، أبرزها معرض "عرائس مصر" الذي يُنظَّم بالتعاون مع مبادرة "مزيوبوليس"، ويسلط الضوء على حضور "العروسة" كرمز ثقافي عميق الجذور في التراث الشعبي المصري.

كما يشمل برنامج الاحتفالية استعراضًا لأبرز إنجازات "سيرة القاهرة" خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الثانية من "جائزة سيرة القاهرة للحفاظ على التراث"، والتي كانت قد انطلقت نسختها الأولى في عام 2024. وتُختتم الاحتفالية بعرض فني فريد لفن خيال الظل.

وتُعد مبادرة "سيرة القاهرة" مبادرة شبابية مستقلة، تهدف إلى الحفاظ على التراث التاريخي والأثري للعاصمة من خلال أنشطة بحثية وتوعوية وإبداعية، تسعى إلى ربط المجتمع بذاكرته الحضرية وإبراز الثراء الثقافي للقاهرة.

