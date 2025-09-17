الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بنبض نسائي، ندوة عن دور المرأة في بناء السلام ببيت السناري

بيت السناري، فيتو
بيت السناري، فيتو

يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب في القاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ندوة "السلام بنبض نسوي" التي تنظمها مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

تُعقد الندوة يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً، وتتناول القرار الأممي رقم 1325 حول المرأة والسلم والأمن، الذي يُعد علامة فارقة في تعزيز دور النساء في منع الصراعات والمساهمة في بناء السلام.

يشارك في الندوة نخبة من الخبراء والناشطات في مجال قضايا المرأة، وهن: مي عجلان، الباحثة الخبيرة في شئون المرأة والسلام والأمن؛ ولمياء لطفي، استشارية النوع الاجتماعي وبناء القدرات والناشطة النسوية؛ وعلا موسى، مديرة المشروع في مؤسسة قضايا المرأة المصرية؛ وندى نشأت، مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء.

تعقد هذه الندوة في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على نشر الوعي بقضايا المرأة، ودعم مشاركتها الفعالة في الحياة العامة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وعدلًا.

