موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

دعوة ترامب القادة العرب لاجتماع غزة، كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن سر دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكل من قادة عدد من الدول العربية ومنها مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وتركيا، للاجتماع بشأن غزة، على هامش الجمعية العامة في نيويورك.



سر دعوة ترامب لقادة الدول العربية في اجتماع غزة

وأكد توفيق عكاشة أن دعوة ترامب للدول العربية، بالإضافة لتركيا إلى الاجتماع بشأن غزة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ليس أمرًا عاديًا، لكنه موضوع في غاية الأهمية ولم يكون "ورديًا"، بحسب وصفه.

وقال توفيق عكاشة في سر دعوة الرئيس الأمريكي ترامب لقادة الدول العربية وتركيا لـ الاجتماع بشأن غزة: "موضوع فى غاية الأهمية ولكنه لن يكون ورديًا".



وذلك ردًا على عدد من التقارير الأمريكية التي كشفت عن دعوة ترامب لقادة السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا إلى اجتماع بشأن غزة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وردًا على ما ذكره موقع "أكسيوس"، المقرب من الرئيس الأمريكي ترامب، الذي زعم أن "واشنطن تريد من الدول العربية والإسلامية المدعوة إلى قمة نيويورك إرسال قوات إلى غزة"

علق توفيق عكاشة قائلًا: "توقعات إعلامية".

السيسي أعتذر وأمر غريب بشأن تهجير أهل غزة

كما أشار عكاشة إلى "إعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسي عن السفر إلى أمريكا وإرسال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابةً عنه"، في الاجتماع الذي دعا إليه ترامب مع قادة بعض الدول العربية وتركيا بشأن غزة.

الغريب أن توفيق عكاشة كشف عن أمر غريب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، حيث قال: "هل سوف ينطلق التهجير بلا هوادة يوم ٧ أكتوبر من عام ٢٥ أم فى ١٧ أكتوبر أم فى ٢٧ أكتوبر.. عند ترامب الخبر اليقين"



جدير بالذكر أن "القناة 12" العبرية أكدت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا قادة السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا إلى اجتماع بشأن حرب غزة.

ونقلت القناة العبرية، عمن وصفتهم بـ "مصدرين مطلعين" أن دعوة ترامب لقادة الدول العربية للاجتماع بشأن غزة سيعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك غدًا الثلاثاء، ويأتي الاجتماع قبل أيام قليلة من وصول رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء ترامب.

جدير بالذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة برئاسة نتنياهو عملت، مؤخرًا، على توسيع الاجتياح البري لجيش الاحتلال في غزة، وطالبت الفلسطينين بترك المدينة والاتجاه جنوبًا، وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية واسعة النطاق في مدينة غزة، وتحذير السكان الفلسطينيين من التواجد في المدينة مع قصف الأبراج السكنية في العديد من القطاع، وتوزيع رسائل صوتية، وإلقاء المنشورات، والرسائل النصية، والمكالمات الهاتفية، تطالب أهل القطاع بالرحيل.

