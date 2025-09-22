عمرو موسى يكشف موقفه من إعلان ترامب دعوة القادة العرب للبيت الأبيض

علّق عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، على ما تردّد في بعض المنصات بشأن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة قادة عرب إلى البيت الأبيض لمناقشة القضية الفلسطينية، معتبرًا أن مثل هذه المبادرة — إذا كانت صحيحة — تمثل فرصة يجب استغلالها بحكمة.

خطوة جيدة إذا كانت الدعوة حقيقية

وقال عمرو موسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: إن قدرة الرئيس الأمريكي على التأثير كبيرة، ولذا فإن الاستجابة لدعوة كهذه تُعدّ "خطوة جيدة" في حال صحتها، موضحًا أن الباب مفتوح للحوار البناء بين العرب والولايات المتحدة حول مستقبل القضية الفلسطينية.

تفويض مصر والسعودية والأردن للتفاوض

وأشار موسى إلى ضرورة تفويض عدد محدود وممثّل من الدول العربية، مقترحًا أن تكون مصر والسعودية والأردن في مقدّمة الدول المفوّضة لتمثيل الموقف العربي أمام إدارة ترامب، مؤكّدًا أهمية أن يكون التفويض بكلام عقلاني وواضح يدافع عن إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين كإطار لإنهاء الصراع.

تحذير من تبعات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية

ونوّه موسى إلى أن الوفد المفوَّض يجب أن يُبلغ الإدارة الأمريكية بأن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة تؤثر على النظام الدولي واحترام القانون الدولي، داعيًا إلى توضيح أن الحل السياسي فقط هو القادر على حفظ الاستقرار الإقليمي والدولي.

دعم دبلوماسي متوازن

وختم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن أي لقاء أو مبادرة دولية يجب استغلالها لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، وإبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع التأكيد على ثوابت الموقف العربي والحقوق الفلسطينية.

