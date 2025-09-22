ترامب يدعو لتسوية دبلوماسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله في التوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة،

وقال ترامب لصحفيي البيت الأبيض المرافقين له خلال عودته من أريزونا إلى واشنطن: "آمل وأود أن أرى تسوية دبلوماسية" للحرب في غزة.

كما أضاف قائلًا: "هناك الكثير من الغضب والكراهية، كما تعلمون، وهذا مستمر منذ سنوات عديدة، آمل أن نتوصل إلى تسوية"، وفق ما نقلت وكالة "تاس" اليوم الاثنين.



وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمريكية مطلعة أن ترامب يعتزم عقد اجتماع، غدا الثلاثاء، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع مجموعة من القادة لمناقشة سبل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ترامب يوجه دعوات لقادة الدول العربية

كما أضافت المصادر أن دعوات وجهت بالفعل إلى قادة دول عربية وإسلامية لبحث سبل الحل، حسب ما نقل موقع أكسيوس.

وأوضحت أن البيت الأبيض يخطط لبحث مشاركة هذه الدول في إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وإمكانية نشر قوات عسكرية تابعة لها هناك كـ"قوة استقرار" تحل محل القوات الإسرائيلية بعد انسحابها.

يأتي هذا الاجتماع في حال حدوثه، بعد توالي الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، ما أثار غضب إسرائيل، التي اعتبرت هذه القرارات "دعمًا لحركة حماس، وتهديدًا لوجود دولة إسرائيل".

في حين وصفت الولايات المتحدة، الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل عدة حلفاء رئيسيين لواشنطن من بينهم بريطانيا وأستراليا وكندا بأنه "استعراضي"، مؤكدة أن أولويتها "إطلاق سراح الرهائن وأمن إسرائيل".

