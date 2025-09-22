الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

وجيه شوقي.. سر حياتي

في مثل هذا اليوم، من ستة وستين عامًا، وُلد رجل لم يكن مجرد شخص عادي في حياتي، بل صار علامة فارقة في تكويني، ومعلمًا صامتًا بالكلمة وبالفعل.. والدي الحبيب، الذي أكتب اليوم من أجل عيد ميلاده، هو بالنسبة لي مدرسة متكاملة، لم يعلّمني فقط في مجال تخصصه، طب الأسنان، بل علّمني معنى أن أعيش كل لحظة بمحبة، وأن أقترب من كل تفاصيل الحياة بجدية وإخلاص.

 

هو مصدر معرفتي الأولى، والمرجع الذي أعود إليه في كل موقف صعب، ما تعلمته منه لم يكن مجرد مهارات، بل رؤية للحياة. منه عرفت أن الحب ليس كلمة، بل أسلوب حياة. منه عرفت أن القوة الحقيقية ليست في الصوت العالي أو المظهر الخارجي، بل في الثبات والهدوء والقدرة على الاحتمال.

 

في كل مرة كنت أعبر فيها تجربة قاسية أو جراحة مؤلمة، كنت أرى فيه صورة إبراهيم وهو ينظر إلى إسحق ابنه. كان قلبه ممتلئًا بالحب، لكنه أيضًا ممتلئ بالإيمان. ربما كان يتألم في صمت، لكنه أبدًا لم يتزحزح عن ثقته في الله. تلك الصورة ترسّخت داخلي: أب قوي، يحمل مخاوفه بصبر، ويضعني دائمًا على المذبح بين يدي الرب، واثقًا أن يد الله لن تتركني.

 

وأنا، ابنه، أشعر اليوم بفخر كبير. ليس فقط لأنه أبي، ولكن لأنه قدوتي. فحين أنظر إلى رحلته، أتعلم كيف أكون إنسانًا حقيقيًا، كيف أكون ابنًا بارًا، وكيف أسلّم حياتي للرب في ثقة كما يفعل هو.

 

في عيد ميلاده السادس والستين، أرفع شكري لله الذي أعطاني هذه العطية العظيمة. وأرفع صلاتي أن يطيل عمره بسلام وصحة، وأن يعطيني أن أكون امتدادًا له، شاهدًا حيًا على ما غرسه فيّ من قيم وإيمان.

لسه في الأيام أمل

الضيقة وبداية الطريق

كل سنة وأنت بخير يا أبي الغالي. كل سنة وأنت مصدر فخر وفرح لبيتك ولأولادك وأحفادك. كل سنة وأنت لنا صورة حية لإبراهيم الذي بالإيمان صار أبًا للأمم، وأنت بالنسبة لي أبًا وقدوة مدى الحياة.. فالناس يروك في الحياة أما أنا أراك الحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو بوابة فيتو الكاتب بولا وجيه الحب الأب القدوة القدوة الايمان

مواد متعلقة

لا تفزع.. لأنه معك

في عيد حلول الروح القدس

سراج جبل شنشيف

الأكثر قراءة

جامعة القاهرة الأهلية تعلن عن أماكن شاغرة بهذه الكليات وموعد التقديم

وفاة هدى شكري لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

4 أدوية جديدة تغير مستقبل البشرية قريبًا، أستاذ بـ"هارفارد" يزف بشرى لمرضى السكر والسمنة

ناصف ساويرس يعتزم استثمار 50 مليار دولار في أمريكا

تكدس وزحام شديد على مكتب التنسيق وشكاوى من نتائج تقليل الاغتراب (صور)

فتح التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب يتخطى 40 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها وعيار 21 يسجل رقما قياسيا

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يستحب فيه الدعاء، فضائل شهر ربيع الثاني وأهم الأحداث التاريخية فيه

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads