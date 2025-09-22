الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس طلخا

جولة وكيل تعليم الدقهلية
جولة وكيل تعليم الدقهلية بالمدارس، فيتو

 تفقد اليوم الإثنين، المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية رافقه الدكتور ياسر محمود رئيس الإدارة المركزية للأمن بديوان عام وزارة التربية والتعليم، حيث تابعا سير العملية التعليمية في إدارة طلخا التعليمية بحضور الدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة وخلال الجولة

 

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس طلخا 

 جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

 

المدارس المستهدفة في الزيارة بطلخا 

تفقد الوفد مدارس:

-المنيل الإعدادية 
-المنيل الابتدائية
-دميرة الثانوية المشتركة
-المدرسة المصرية اليابانية 
-طلعت حرب الابتدائية 
-محمد السيد حسين الابتدائية
-الشهيد محمد عبد الفتاح أغا الثانوية بنات

خلال الزيارة تابع  وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للأمن بديوان عام الوزارة الفصول الدراسية  حيث أشاد بما لمسه من حسن استقبال الطلاب وتهيئة الأجواء التربوية المناسبة 

 

نظام البكالوريا مزاياه والجوانب الإيجابية له 

 وأكد  على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية كما وجَّه  العديد من النصائح والإرشادات التربوية  للعاملين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم إضافةً إلى تحاوره مع الطلاب في أجواء أبوية يسودها الود والاحترام وقد تطرّق في كلمته بصفوف المرحلة الإعدادية  إلى الحديث عن نظام البكالوريا ومزاياه والجوانب الإيجابية فيه وما يتيحه من فرص عديدة للطالب.

 

نظافة ونظام والتزام وانضباط بين الطلاب

في ختام متابعته للمدارس أثني الرشيدي ومحمود على ما لمساه من نظافة ونظام والتزام وانضباط الطلاب وهيئة التدريس والعاملين وتمنى للجميع دوام التوفيق والسداد وعامًا دراسيًا سعيدًا موفقًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة المركزية استقبال الطلاب التربية والتعليم والتعليم الفني العملية التعليمية العام الدراسي الجديد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إنتظام العملية التعليمية محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكيل تعليم الدقهلية

مواد متعلقة

لليوم الثاني، انتظام العملية التعليمية وانضباط الطلاب في مدارس الدقهلية (صور)

محافظ الدقهلية يتفقد انتظام العمل بموقف سيارات سندوب بالمنصورة

"تعليم دمياط" تبحث انتظام الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد

مدير تعليم الدقهلية يسأل تلميذا: نفسك تطلع إيه؟ والطالب: سواق ميكروباص (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

جامعة القاهرة الأهلية تعلن عن أماكن شاغرة بهذه الكليات وموعد التقديم

وفاة هدى شكري لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

4 أدوية جديدة تغير مستقبل البشرية قريبًا، أستاذ بـ"هارفارد" يزف بشرى لمرضى السكر والسمنة

ناصف ساويرس يعتزم استثمار 50 مليار دولار في أمريكا

تكدس وزحام شديد على مكتب التنسيق وشكاوى من نتائج تقليل الاغتراب (صور)

فتح التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب يتخطى 40 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها وعيار 21 يسجل رقما قياسيا

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يستحب فيه الدعاء، فضائل شهر ربيع الثاني وأهم الأحداث التاريخية فيه

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads