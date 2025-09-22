وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس طلخا

تفقد اليوم الإثنين، المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية رافقه الدكتور ياسر محمود رئيس الإدارة المركزية للأمن بديوان عام وزارة التربية والتعليم، حيث تابعا سير العملية التعليمية في إدارة طلخا التعليمية بحضور الدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة وخلال الجولة

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس طلخا

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

المدارس المستهدفة في الزيارة بطلخا

تفقد الوفد مدارس:

-المنيل الإعدادية

-المنيل الابتدائية

-دميرة الثانوية المشتركة

-المدرسة المصرية اليابانية

-طلعت حرب الابتدائية

-محمد السيد حسين الابتدائية

-الشهيد محمد عبد الفتاح أغا الثانوية بنات

خلال الزيارة تابع وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للأمن بديوان عام الوزارة الفصول الدراسية حيث أشاد بما لمسه من حسن استقبال الطلاب وتهيئة الأجواء التربوية المناسبة

نظام البكالوريا مزاياه والجوانب الإيجابية له

وأكد على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية كما وجَّه العديد من النصائح والإرشادات التربوية للعاملين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم إضافةً إلى تحاوره مع الطلاب في أجواء أبوية يسودها الود والاحترام وقد تطرّق في كلمته بصفوف المرحلة الإعدادية إلى الحديث عن نظام البكالوريا ومزاياه والجوانب الإيجابية فيه وما يتيحه من فرص عديدة للطالب.

نظافة ونظام والتزام وانضباط بين الطلاب

في ختام متابعته للمدارس أثني الرشيدي ومحمود على ما لمساه من نظافة ونظام والتزام وانضباط الطلاب وهيئة التدريس والعاملين وتمنى للجميع دوام التوفيق والسداد وعامًا دراسيًا سعيدًا موفقًا.

