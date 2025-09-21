مدير تعليم الدقهلية يسأل تلميذا: نفسك تطلع إيه؟ والطالب: سواق ميكروباص (فيديو وصور)

استقبلت مدارس محافظة الدقهلية طلابها تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، وحرصت قيادات تعليم الدقهلية بداية من المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل الوزارة ومدير الإدارة ومديري الإدارات لتجوب المدارس لمتابعة دخول الطلاب وانتظام العملية التعليمية.

وتفقد وكيل التعليم بالدقهلية مدرسة الحرية بمدينة المنصورة وسأل الأطفال عن المهن التي يرغبون في العمل بها في المستقبل وقال طالب ببراءة الأطفال: "نفسي ابقي سواق ميكروباص عشان أخويا سائق توك توك"، كما تنوعت آراء التلاميذ ما بين طبيب ومهندس ومغنٍّ وطيار ومدرس بين التلاميذ والطالبات داخل الصفوف الأولى بالمدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.