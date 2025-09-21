الأحد 21 سبتمبر 2025
محافظات

مدير تعليم الدقهلية يسأل تلميذا: نفسك تطلع إيه؟ والطالب: سواق ميكروباص (فيديو وصور)

جولة وكيل تعليم الدقهلية
جولة وكيل تعليم الدقهلية بالمدارس

استقبلت مدارس محافظة الدقهلية طلابها تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، وحرصت قيادات تعليم الدقهلية بداية من المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل الوزارة ومدير الإدارة ومديري الإدارات لتجوب المدارس لمتابعة دخول الطلاب وانتظام العملية التعليمية.

وتفقد وكيل التعليم بالدقهلية مدرسة الحرية بمدينة المنصورة وسأل الأطفال عن المهن التي يرغبون في العمل بها في المستقبل وقال طالب ببراءة الأطفال: "نفسي ابقي سواق ميكروباص عشان أخويا سائق توك توك"، كما تنوعت آراء التلاميذ ما بين طبيب ومهندس ومغنٍّ وطيار ومدرس بين التلاميذ والطالبات داخل الصفوف الأولى بالمدرسة. 

 

 

 

 

 

