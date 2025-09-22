الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد انتظام العمل بموقف سيارات سندوب بالمنصورة

موقف سندوب بالمنصورة،
موقف سندوب بالمنصورة، فيتو

 واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جولاته المفاجئة للتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين، والاطمئنان على حركة النقل والمواصلات خاصة للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد وتيسير حركة الركوب للمواطنين في مختلف الخطوط، قام المحافظ بجولة منذ ساعات الصباح الأولى لمتابعة انتظام حركة النقل والتأكد من توافر سيارات لنقل الطلاب والمواطنين.

الدفع الفوري بسيارات النقل الجماعي في المناطق التي تشهد تكدسًا 

 وتفقد محافظ الدقهلية موقف سيارات الركوب بسندوب للتأكد من توافرها وانتظام حركة النقل، وعدم وجود تكدس للمواطنين، كما تأكد من وجود سيارات السرفيس لنقل الركاب إلى أماكن توجههم، وأكد على الدفع الفوري بسيارات النقل الجماعي في المناطق التي تشهد تكدسًا في حال حدوثه، مؤكدًا، أنه لن يسمح بتقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين، أو وجود شكوى في الركوب.

 

كافة الإشغالات من محيط موقف سندوب وتكثيف أعمال النظافة

 وخلال تفقد، المحافظ موقف سندوب، حرص على الاستماع إلى المواطنين مؤكدا لهم أن جولاته مستمرة على مدار اليوم للتأكد بنفسه من تيسير حركة المرور والنقل، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم، ووجه خلال تفقده الموقف برفع كافة الإشغالات من محيط الموقف وتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمكان، ومنع أي أشكال تعوق السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة، وأكد على أن توجيهاته بالمتابعة المستمرة من إدارة المرور لانتظام حركة السيارات، وضمان رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استغلال المواطنين الخدمات للمواطنين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المظهر الحضاري اللواء طارق مرزوق سيارات السرفيس سيارات النقل الجماعي محافظ الدقهلية موقف سيارات موقف سندوب نقل الركاب نقل الجماعي محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى المنزلة ويوجّه بحزمة إجراءات عاجلة

سكرتير عام الدقهلية يتابع جهود تنفيذ إزالة التعديات (صور)

نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماع الأمانة الفنية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة

التحفظ على جرار زراعي بسبب إلقاء مياه الصرف بترعة في الدقهلية

الأكثر قراءة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

سعر الذهب يرتفع لمستوى جديد غير مسبوق ويصنع رقمه القياسي الـ 40 خلال 2025

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج

طن النترات العادي يتراجع 3595 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والليمون في سوق العبور

ارتفاع الزبدية والنعومي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض البوري في سوق العبور

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 22-9-2025

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 6 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads