محافظ الدقهلية يتفقد انتظام العمل بموقف سيارات سندوب بالمنصورة

واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جولاته المفاجئة للتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين، والاطمئنان على حركة النقل والمواصلات خاصة للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد وتيسير حركة الركوب للمواطنين في مختلف الخطوط، قام المحافظ بجولة منذ ساعات الصباح الأولى لمتابعة انتظام حركة النقل والتأكد من توافر سيارات لنقل الطلاب والمواطنين.

الدفع الفوري بسيارات النقل الجماعي في المناطق التي تشهد تكدسًا

وتفقد محافظ الدقهلية موقف سيارات الركوب بسندوب للتأكد من توافرها وانتظام حركة النقل، وعدم وجود تكدس للمواطنين، كما تأكد من وجود سيارات السرفيس لنقل الركاب إلى أماكن توجههم، وأكد على الدفع الفوري بسيارات النقل الجماعي في المناطق التي تشهد تكدسًا في حال حدوثه، مؤكدًا، أنه لن يسمح بتقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين، أو وجود شكوى في الركوب.

كافة الإشغالات من محيط موقف سندوب وتكثيف أعمال النظافة

وخلال تفقد، المحافظ موقف سندوب، حرص على الاستماع إلى المواطنين مؤكدا لهم أن جولاته مستمرة على مدار اليوم للتأكد بنفسه من تيسير حركة المرور والنقل، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم، ووجه خلال تفقده الموقف برفع كافة الإشغالات من محيط الموقف وتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمكان، ومنع أي أشكال تعوق السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة، وأكد على أن توجيهاته بالمتابعة المستمرة من إدارة المرور لانتظام حركة السيارات، وضمان رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

