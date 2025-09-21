"تعليم دمياط" تبحث انتظام الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد

عقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، لمتابعة سير العملية التعليمية في يومها الأول.

حضر الاجتماع كل من إيهاب النشرتي، وكيل المديرية، والدكتورة رحاب الإبراشي، مدير عام التعليم العام، وربيع سادات، مدير إدارة الأمن، إلى جانب عدد من قيادات المديرية.

مناقشة التحديات وضمان انتظام الدراسة

شهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بانطلاقة العام الدراسي، حيث جرى التأكيد على متابعة انتظام الحضور في المدارس ورصد أي تحديات قد تطرأ خلال الأيام الأولى.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تكاتف جميع الجهود لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، مع الالتزام الصارم باللوائح والتعليمات الوزارية لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة.

انضباط الحضور وتفعيل المتابعة المدرسية

أكد الاجتماع على أهمية انضباط الطلاب والمعلمين في الحضور والغياب، مشددًا على أن الالتزام بالحضور اليومي يمثل حجر الزاوية لتحقيق الأهداف التعليمية.

كما تمت الدعوة إلى تفعيل دور المتابعة المدرسية بشكل يومي لضمان التزام الجميع بالانضباط.

الأنشطة المدرسية جزء من العملية التعليمية

تناول الاجتماع أيضًا دور الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والعلمية في بناء شخصية الطلاب.

وأشار عماره إلى أن هذه الأنشطة ليست مجرد ترفيه، بل تعد عنصرًا أساسيًا من المنهج التعليمي، وتساهم في اكتشاف المواهب وتنمية مهارات الطلاب.

إجراءات أمنية لحماية الطلاب

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع الإجراءات الأمنية الواجب اتباعها لتأمين المدارس وضمان سلامة الطلاب والعاملين، مؤكدًا على التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والتوعية الدائمة بقواعد الأمن والسلامة.

متابعة ميدانية وشكر للقيادات

اختتم وكيل الوزارة الاجتماع بتوجيه الشكر لقيادات التعليم على جهودهم في الاستعداد للعام الدراسي، مؤكدًا على استمرار المتابعة الميدانية للمدارس لحل أي مشكلات قد تواجه العملية التعليمية.

