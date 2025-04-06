طريقة عمل مربى الجزر فى خطوات بسيطة

طريقة عمل مربى الجزر، مربى الجزر من أنواع المربى البيتى الشهيرة واللذيذة التى كانت تقدمها الجدات، ومازالت بعض الأمهات تقدمها فى وقتنا الحاضر.

وطريقة عمل مربى الجزر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولها مذاق مميز ولا يقاوم وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل مربى الجزر.

مكونات عمل مربى الجزر:-

1 كيلو جزر مبشور ناعم

800 جرام سكر

عصير ليمونة واحدة

كوب ماء

ملعقة صغيرة من الفانيليا أو ماء الزهر (اختياري)

طريقة عمل مربى الجزر:-

يُغسل الجزر جيدًا ثم يُقشر ويُبشر ناعمًا.

يُوضع الجزر المبشور في قدر على نار متوسطة مع كوب الماء، ويُترك حتى يلين.

بعد أن يلين الجزر، يُضاف السكر ويُحرّك جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

يُضاف عصير الليمون ويُترك الخليط على نار هادئة مع التحريك من وقت لآخر حتى يتكاثف قوام المربى (قد يستغرق 30 إلى 45 دقيقة تقريبًا).

عند اقتراب المربى من النضج، يمكن إضافة الفانيليا أو ماء الزهر لإضفاء نكهة مميزة.

يُترك المربى ليبرد قليلًا، ثم يُعبأ في برطمانات زجاجية نظيفة ومعقمة.

تأكدي من أن البرطمانات جافة تمامًا حتى لا يفسد المربى.

يمكن تخزين المربى في الثلاجة لمدة طويلة دون أن يتغير طعمه.

طريقة عمل مربى الجزر

فوائد الجزر للصحة

والجزر من الخضروات المميزة بلونها ويستخدم فى الطهى والعصائر والمربى، ومن فوائد الجزر:-

يعتبر الجزر من أهم المصادر الطبيعية لفيتامين "أ" في شكل البيتا كاروتين، وهو مركب مضاد للأكسدة يتحول في الجسم إلى فيتامين "أ"، هذا الفيتامين يعد من العناصر الحيوية لصحة العيون، حيث يساعد على تحسين الرؤية الليلية ويحمي من الإصابة بالتنكس البقعي والتقدم في العمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل في النظر.

الجزر غني بالألياف الغذائية، التي تلعب دورًا كبيرًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتساعد الألياف على تعزيز حركة الأمعاء، مما يقي من الإمساك ويحسن الهضم بشكل عام.

كما أن تناول الجزر يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، هذا الأمر يعزز من الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية.

يحتوي الجزر على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأخرى، مثل فيتامين "C"، والبوتاسيوم، والماغنيسيوم، والفولات، مما يعزز من مناعة الجسم ويساهم في تقوية الجهاز المناعي، هذه العناصر الغذائية تعمل أيضًا على تحسين صحة الجلد والشعر، مما يجعل الجزر من الأغذية المفيدة في العناية بالجمال.

يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تساهم في تدمير خلايا الجسم وتسرع عملية الشيخوخة، لذلك، يمكن أن يساعد تناول الجزر بإنتظام في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

الجزر منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله غذاء مثالي لأولئك الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي أو إنقاص الوزن، حيث يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطات والعصائر.

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