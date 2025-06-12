أول تعليق من أنغام على حفلها بالرياض وهذا ما تعهدت به لجمهورها في الدمام (فيديو)

أحيت الفنانة أنغام حفلا غنائيا بالرياض ضمن احتفالات عيد الأضحى.

حفل أنغام في الرياض

وتألقت أنغام خلال الحفل بأغنية اكتبلك تعهد وعدد آخر من الأغاني بحضور السفير إيهاب أبو سريع سفير مصر بالمملكة العربية السعودية

وقالت أنغام في لقاء مع روتانا بعد انتهاء الحفل: "أحلى عدية أنا أخدتها والله وبوعد جمهوري في الدمام بحفله حلوة زي حفلة الرياض ومبسوطة أني رايحلهم".

وصعدت أنغام المسرح وسط صيحات وهتاف الجمهور، كما نشر حساب روتانا لايف مقطع فيديو على منصة "إكس" يظهر جانبًا من حفل أنغام الغنائي في الرياض ونشر مقطع فيديو لتفاعل الجمهور مع غنائها، وأرفقه بتعليق قائلًا: سلطنة وطرب مع صوت مصر أنغام.

كما وثق مقطع فيديو آخر لحظة صعود الفنانة إلى المسرح، وسط تصفيق وهتاف الحضور، وعلق عليه الحساب بالقول: لحظات دخول صوت مصر النجمة أنغام إلى المسرح

حفلات أنغام في السعودية والكويت

في السياق ذاته، تحيي الفنانة أنغام حفلًا ثانيًا في السعودية ضمن حفلات العيد يوم الخميس 13 يونيو المقبل في "الخبر أرينا" بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية، برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات

وبعد انتهاء حفلاتها في السعودية، تتوجه أنغام إلى دولة الكويت لإحياء حفل غنائي جديد يوم الجمعة 20 يونيو، على مسرح أرينا الكويت، وهو الحفل الذي يترقبه جمهورها هناك.

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