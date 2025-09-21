كريستيانو يقود التشكيل المثالي للجولة الثالثة من الدوري السعودي

أعلنت منصة "Sofascore" عن التشكيل المثالي للجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025/ 26، والذي شهد حضورًا لافتًا لنجوم الهلال والنصر بجانب لاعبين مميزين من أندية أخرى.

التشكيل المثالي للجولة الثالثة من الدوري السعودي

جاء في حراسة المرمى: فيكتور باتشيكو.

بينما ضم خط الدفاع الرباعي: أندريس أوياري، دافيد بيريرا، وايت هوديت، وتياجو هيرنانديز.

وفي خط الوسط تواجد كل من دوجلاس فلويس، كينجسلي كومان، وجواو فيليكس.

أما في خط الهجوم فقاد التشكيل الثلاثي: كريستيانو رونالدو، إيفان توني، ومالكوم نجم الهلال.

الجولة الثالثة أكدت بروز العديد من الأسماء الكبيرة إلى جانب لاعبين أثبتوا قدرتهم على المنافسة والتألق في أقوى دوري بالمنطقة.

