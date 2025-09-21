هشام نصر: أرض 6 أكتوبر أهم تمويل للزمالك وهذا موقفنا من جون إدوارد

تحدث هشام نصر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر برنامج ملعب أون عن الوضع المالي والإداري الحالي للنادي، مشددًا على أهمية أرض 6 أكتوبر كمورد أساسي لتمويل الزمالك في الحاضر والمستقبل.

تصريحات هشام نصر

وقال نصر في تصريحات تلفزيونية: "أرض 6 أكتوبر من أهم مصادر التمويل للزمالك حاليًا وخلال السنين القادمة. هناك حلول عديدة مطروحة من أجل مواجهة الأزمة المالية. ورغم الظروف الصعبة، الزمالك حقق بطولات في ظل هذه الأزمات، والنادي دائمًا يسعى ليكون أفضل".

وأضاف:"الزمالك يمثل مصر، وقرار سحب أرض 6 أكتوبر من النادي كان مفاجأة صادمة. الزمالك عبر سنوات طويلة عانى من مشاكل ونتائج غير مستقرة، لكن رغم كل شيء يظل الزمالك زمالك، مثل مصر تمامًا.. والزملكاوية فخورون بفريقهم مهما كانت الظروف".

وأشاد بالدور الذي يقوم به المدير الرياضي جون إدوارد قائلًا:"جون إدوارد يعمل تحت إدارة مجلس الإدارة، ومنذ اليوم الأول ندعمه بشكل كامل وهو ابن نادي الزمالك وملتزم بالعمل وفق ميزانية محددة، ورغم ذلك نجح النادي في التعاقد مع مدرب جديد وصفقات مهمة تساهم في تدعيم الفريق".

