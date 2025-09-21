محمد يوسف يؤكد: لا تجديد لأي لاعب إلا بشروط الأهلي

أكد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء تسعى للحفاظ على جميع لاعبيها الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الأهلي لن يخضع لأي ضغوط فيما يخص تمديد أو تجديد العقود.

محمد يوسف يتحدث عن ملف التجديد

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية: "نحن شاريين كل اللاعبين وهدفنا الحفاظ عليهم، لكن مع احترامي لأي لاعب أو وكيل، محدش هيجبر الأهلي إنه يمدد أو يجدد عقد إلا كما يرى الأهلي".

وأضاف: "جمهور الأهلي فاهم وواعي، وعارف مين اللاعب الحريص على النادي. أما إذا كان هناك لاعب لديه رغبة مختلفة، فهذا موقف آخر تمامًا، والأهلي سيقول له مع السلامة ولكن مع حفظ كامل لحقوق النادي".

وشدد المدير الرياضي للأهلي على أن النادي يلتزم دائمًا بالعقود الموقعة مع لاعبيه، قائلًا:

"لدينا تعاقدات نحترمها، واللاعب أيضًا يجب أن يحترم العقود."

