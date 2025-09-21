محمد يوسف يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع المدرب الجديد

أكد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن ملف اختيار المدير الفني الجديد ما زال قيد الدراسة ولم يتم الاستقرار على أي اسم حتى الآن.

آخر تطورات مدرب الأهلي الجديد

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية: "ندرس السيرة الذاتية لكل مدرب مطروح، من أجل مراعاة كافة المعايير المناسبة لقيادة النادي الأهلي في المرحلة المقبلة. حتى الآن لم نصل لأي مدرب أو نضع الرتوش الأخيرة في هذا الملف".

وأضاف: "قد تكون هناك مدرسة ألمانية ضمن السير الذاتية التي ندرسها، لكن الأهم بالنسبة لنا هو قوة شخصية المدرب، والنواحي الفنية التي يمتلكها، إضافة إلى قدرته على الحفاظ على هوية الفريق".

واختتم يوسف تصريحاته بالتأكيد على أن لجنة الكرة تعمل بكل دقة وتأنٍ لاختيار المدرب الأنسب الذي يقود الأهلي لمزيد من البطولات ويحافظ على شخصية البطل داخل الملعب.

