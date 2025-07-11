نضارة البشرة فى الصيف من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للاستغناء عن مستحضرات التجميل التى تؤثر على جمال البشرة.

ونضارة البشرة تحتاج شرب الماء الوفير والنوم المنتظم وتناول الخضروات والفاكهة الطازجة مع تطبيق الوصفات الطبيعية.

قناع طبيعي بالخوخ لترطيب البشرة وتعزيز نضارتها

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي بالخوخ لترطيب البشرة تعزيز نضارتها.

المكونات:-

ثمرة خوخ ناضجة

ملعقة عسل نحل

ملعقة زبادى

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة زنهرس بها الخوخ جيدا حتى نحصل على معجون ناعم.

نضيف له الزبادى والعسل ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

نفرد القناع على البشرة ونتركه لمدة 20 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر القناع مرتان أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يزيد من نضارة البشرة ويفتحها وينعشها فى الصيف لذا يجب المواظبة على تطبيقه حفاظا على جمال البشرة ونضارتها.

قناع طبيعي بالخوخ لترطيب البشرة وتعزيز نضارتها

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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