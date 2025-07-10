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صحة ومرأة

قناع الخروب والعسل لبشرة ناعمة وأكثر نضارة وحيوية في الصيف

بشرة ناعمة، فيتو
بشرة ناعمة، فيتو

العناية بالبشرة في الصيف أمر ضروري للحفاظ على نضارة البشرة وحمايتها من التأكسد والبقع الداكنة التي تؤثر في  مظهرها وجمالها.

والعناية بالبشرة فى فصل الصيف تلزم الفتيات بترطيب البشرة على مدار اليوم واستخدام كريمات الحماية من الشمس مع شرب الماء الوفير وتطبيق الوصفات الطبيعية المختلفة.

 

قناع الخروب والعسل لبشرة ناعمة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الخروب والعسل لبشرة ناعمة وأكثر نضارة وحيوية في الصيف.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الخروب المطحون

ملعقة صغيرة من عسل النحل 

ملعقة صغيرة من الزبادي 

الطريقة:

  • نطحن الخروب بشكل ناعم حتى يتحول إلى بودر ناعم ونأخذ منه ملعقة كبيرة.
  • نضع الخروب فى بولة عميقة ونضع عليها العسل والزبادي ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة.
  • ثم نفرك القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق ونغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر القناع مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع ينظف مسام البشرة ويفتحها ويعزز من نضارتها وشبابها وجمالها،ذا يجب المواظبة على استخدامه حفاظًا على جمال البشرة.
قناع الخروب والعسل لبشرة ناعمة وأكثر نضارة 
قناع الخروب والعسل لبشرة ناعمة وأكثر نضارة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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وصفة طبيعية لتفتيح البشرة وتعزيز نضارتها والحفاظ على شبابها

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قناع الزبادي والخيار لترطيب البشرة فى الصيف

 

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الصيف العناية بالبشرة قناع الخروب والعسل لبشرة ناعمة قناع الخروب والعسل لبشرة ناعمة وأكثر نضارة وحيوية فى الصيف البشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

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