الأحد 21 سبتمبر 2025
الولايات المتحدة تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لفرض السيادة على الضفة الغربية

نتنياهو وروبيو، فيتو
ذكرت القناة 15 الإسرائيلية نقلًا عن مصدر سياسي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو منح إسرائيل ضوءًا أخضر لفرض السيادة في الضفة الغربية، في خطوة من شأنها إثارة جدل واسع داخليًا ودوليًا.

دعم أمريكي معلن لإسرائيل

وبحسب المصدر، فإن مباحثات روبيو مع المسؤولين الإسرائيليين أكدت أن واشنطن لا تعارض خطوات إسرائيلية في الضفة، بل أبدت استعدادًا للتنسيق بشأن الإجراءات المرتبطة بهذا الملف.

تداعيات إقليمية بسبب خطوة السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

الحديث عن هذا الموقف الأمريكي يثير مخاوف من تصعيد سياسي وأمني، خاصة في ظل التحذيرات الأوروبية والعربية من خطورة ضم الضفة على فرص تحقيق السلام.

يرى مراقبون أن منح إسرائيل الضوء الأخضر يمثل اختبارًا حقيقيًا للمجتمع الدولي، وقد يدفع إلى مزيد من التوتر في العلاقات الإقليمية والدولية إذا مضت الحكومة الإسرائيلية في خطواتها.

 

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرد الرسمي على قرارات  الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية سيُعلن بعد عودته من زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة.

وأكد نتنياهو أن حكومته تواصل تعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، في خطوة تعكس إصرار إسرائيل على المضي في سياساتها الاستيطانية رغم الانتقادات الدولية.

 

الولايات المتحدة إسرائيل الضفة الغربية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو واشنطن نتنياهو

