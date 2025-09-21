الولايات المتحدة تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لفرض السيادة على الضفة الغربية

ذكرت القناة 15 الإسرائيلية نقلًا عن مصدر سياسي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو منح إسرائيل ضوءًا أخضر لفرض السيادة في الضفة الغربية، في خطوة من شأنها إثارة جدل واسع داخليًا ودوليًا.

دعم أمريكي معلن لإسرائيل

وبحسب المصدر، فإن مباحثات روبيو مع المسؤولين الإسرائيليين أكدت أن واشنطن لا تعارض خطوات إسرائيلية في الضفة، بل أبدت استعدادًا للتنسيق بشأن الإجراءات المرتبطة بهذا الملف.

تداعيات إقليمية بسبب خطوة السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

الحديث عن هذا الموقف الأمريكي يثير مخاوف من تصعيد سياسي وأمني، خاصة في ظل التحذيرات الأوروبية والعربية من خطورة ضم الضفة على فرص تحقيق السلام.

يرى مراقبون أن منح إسرائيل الضوء الأخضر يمثل اختبارًا حقيقيًا للمجتمع الدولي، وقد يدفع إلى مزيد من التوتر في العلاقات الإقليمية والدولية إذا مضت الحكومة الإسرائيلية في خطواتها.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرد الرسمي على قرارات الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية سيُعلن بعد عودته من زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة.

وأكد نتنياهو أن حكومته تواصل تعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، في خطوة تعكس إصرار إسرائيل على المضي في سياساتها الاستيطانية رغم الانتقادات الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.