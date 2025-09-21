ردا على الاعتراف بدولة فلسطين، وزراء الاحتلال يتوعدون بفرض السيادة على الضفة الغربية

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير: إنه يجب "فرض السيادة" فورا على الضفة وسحق السلطة الفلسطينية بشكل كامل.



وزراء إسرائيليون يتوعدون بـفرض السيادة على الضفة الغربية

وزعم بن غفير، أن اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطينية مكافأة للقتلة، ويتطلب إجراءات مضادة فورية.



ومن جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: ولت أيام تحديد بريطانيا ودول أخرى مستقبلنا، والرد على خطوة الاعتراف "فرض السيادة" على يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية).



وفي السياق ذاته قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي: الاعتراف بفلسطين لا معنى له، وتفوح منه رائحة معاداة السامية وكراهية إسرائيل.



وأضاف: الرد الوحيد على هذا الإعلان هو "فرض سيادة" إسرائيل على "يهودا والسامرة".

