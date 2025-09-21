الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو: رد إسرائيل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد العودة من الولايات المتحدة

نتنياهو وترامب، فيتو
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرد الرسمي على قرارات  الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية سيُعلن بعد عودته من زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة.

 

تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية

وأكد نتنياهو أن حكومته تواصل تعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، في خطوة تعكس إصرار إسرائيل على المضي في سياساتها الاستيطانية رغم الانتقادات الدولية.

 

رفض متكرر للاعتراف الدولي

يأتي تصريح نتنياهو عقب موجة من الاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية من قبل دول أوروبية ودول أخرى، وهو ما تعتبره إسرائيل "خطوة أحادية الجانب" لا تسهم في تحقيق السلام.

 

تصعيد في المواقف

يرى مراقبون أن هذه التصريحات من شأنها أن تزيد من التوتر السياسي والدبلوماسي بين إسرائيل والمجتمع الدولي، وتضعف فرص استئناف أي مفاوضات قريبة حول حل الدولتين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: اعترفنا اليوم بدولة فلسطين لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

نتنياهو إسرائيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية الولايات المتحدة الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي

