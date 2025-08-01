محافظ البحيرة توجه برصف الطريق المؤدي لجامعة دمنهور الأهلية بالبستان

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بسرعة رصف الطريق المؤدي إلى مقر جامعة دمنهور الأهلية بالبستان بمركز الدلنجات، وذلك في استجابة فورية لما تم عرضه من جامعة دمنهور بشأن ضرورة تيسير الحركة والتنقل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والزائرين لمقر الجامعة.



محافظ البحيرة تؤكد على ضرورة تطوير الطرق المؤدية للمنشآت التعليمية لأنها تأتي في مقدمة التنمية المستدامة

كما أكدت محافظ البحيرة، أن المحافظة تولي قطاع التعليم أهمية قصوى، وتضعه في صدارة أولوياتها باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية، مشيرةً إلى أن أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمنشآت التعليمية تأتي في مقدمة مشروعات التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

رئيس جامعة دمنهور: خطوة رصف طريق جامعة دمنهور الأهلية تعمل على تعزيز انتظام العملية التعليمية

وقد أعرب الدكتور إلهامي ترابيس – رئيس جامعة دمنهور، عن خالص شكره وتقديره للدكتورة جاكلين عازر، مؤكدًا أن تلك الاستجابة السريعة تعكس إهتمام المحافظة بدعم المؤسسات التعليمية، وأن هذا الطريق الذي كان يومًا ممرًا ترابيًا، بات الآن شريانًا نابضًا بالحياة الأكاديمية، يربط الطلاب بالمعرفة ويسهم في تحسين بيئة التعلم الجامعي.





مشيرًا إلى أن عملية الرصف سيكون لها أثر مباشر في تيسير الإنتقال اليومي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتحسين الحركة المرورية، وتعزيز انتظام العملية التعليمية، بما يتماشى مع جهود الدولة نحو تطوير التعليم الجامعي وتهيئة البنية التحتية اللازمة له.

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