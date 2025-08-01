جامعة دمنهور تعقد امتحانا فوريا لـ62 مواطنا ضمن مبادرة محو الأمية (صور)

انطلقت قافلة مبادرة محو الأمية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمنهور بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بقرية صلاح الدين بمركز بدر، ويأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للجامعة للمشاركة في القضاء على الأمية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

كما يأتي تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، الدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتنسيق هالة صنيدق، منسق محو الأمية بالقطاع، بحضور نور الدين خليل، نائب رئيس مجلس مدينة بدر، وأعضاء لجنة تقييم الأداء بالهيئة العامة لتعليم الكبار.

قوافل محو الأمية بالبحيرة، فيتو



من جانبها أكدت الدكتورة إيناس إبراهيم، حرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، على تكثيف جهودها في المشروع القومي لمحو الأمية، وأوضحت أن سلسلة قوافل مبادرة محو الأمية جاءت لتسهيل الإجراءات على الطلاب، وتوزيعهم حسب مراكز إقامتهم؛ للمساهمة في محو أمية المواطنين الأميين، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، من خلال لجان تقييم الأداء التي تقوم بعمل امتحانات فورية للمواطنين، مؤكدة أن قوافل محو الأمية تلعب دورًا حيويًا في القضاء على الأمية.

كما أكدت أن تلك القوافل تساهم في رفع الوعي المجتمعي حول أهمية التعليم، وتشجع الكبار والصغار على الالتحاق بفصول محو الأمية، كما تخلق فرصًا للتفاعل المباشر والتشجيع العملي على التعلم، فضلا عن رفع المستوى المعرفي والاقتصادي للأفراد، وتزيد من فرص العمل وتقلل الاعتماد على المساعدات الحكومية، كما تخلق بيئة داعمة للأسرة وتفتح آفاقًا جديدة للأجيال القادمة، وثمنت "إيناس" الدور الفعال لهيئة تعليم الكبار والتعاون المثمر والبناء مع الجامعة لخدمة المجتمع، وتيسير إجراءات محو الأمية للطلاب.

قوافل محو الأمية بالبحيرة، فيتو

وصرحت هالة صنيدق، أنه خلال القافلة تقدم للامتحان الفوري 62 مواطنا، تم امتحانهم بمدرسة صلاح الدين، بمشاركة 47 طالبا من أبناء المركز، وسط أجواء من الفرح والحماس، أعرب خلالها الطلاب عن تقديرهم لما تقوم به الجامعة من تيسيرات تمكنهم من المشاركة في مبادرة محو الأمية.

وأشاد مسؤولو مجلس المدينة بجهود جامعة دمنهور الحثيثة في محو أمية مواطني المحافظة ضمن المشروع القومي لمحو الأمية، وتيسير إجراءات الطلاب من أبناء المركز.

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