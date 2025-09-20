جامعة دمنهور تختتم فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة "كن مستعدا" (صور)

اختتمت جامعة دمنهور فعاليات مبادرة "كن مستعدًا" في مرحلتها الثانية، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، وتحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، وإشراف الدكتور أحمد هلال، المدير التنفيذي للمركز الجامعي للتطوير المهني.





من جانبه أعرب رئيس جامعة دمنهور عن بالغ سعادته بنجاح تلك المبادرة الهامة، التي تأتي انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مشيدًا بمستوى المشاركة المتميز من الطلاب والخريجين، وما أبدوه من التزام وتفاعل إيجابي يعكس رغبتهم الجادة في اكتساب المهارات العملية والشخصية اللازمة لمستقبلهم المهني.



وأكد ترابيس أن جامعة دمنهور تولي اهتمامًا خاصًا بملف إعداد الكوادر الشابة، مثمنا حرص الدولة على الاستثمار في طاقات الشباب وتأهيلهم بالمهارات التي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مؤكدا أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يتطلب إعادة تأهيل وتنمية المهارات لتلبية احتياجات وظائف المستقبل، لافتا إلى حرص جامعة دمنهور على تعزيز الشراكات الدولية ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.



من جانبه أكد الدكتور أحمد هلال، أن البرنامج التدريبي “Be Ready” مصمم لمساعدة الطلاب على تطوير أنفسهم واستعدادهم لسوق العمل من خلال أربع وحدات متكاملة: المهارات الشخصية، لبناء الوعي الذاتي وإدارة الضغوط، المهارات الحياتية لتعزيز التواصل والعمل الجماعي، مهارات المستقبل للتخطيط المالي والحياتي الواعي، والجاهزية المهنية لاكتساب أدوات التوظيف مثل كتابة السيرة الذاتية وبناء العلامة الشخصية، لافتا إلى أن البرنامج جمع بين الجلسات التفاعلية والتطبيق العملي مما نتج عن ذلك تجربة تعلم مؤثرة وشاملة، مضيفا أنه خلال البرنامج التدريبي تم تنفيذ عدد من المسارات التدريبية المتميزة امتدّت على مدار خمس أسابيع بإجمالي 15 دورة تدريبية.



ووجه رئيس جامعة دمنهور خالص الشكر إلى فريق العمل بالمركز الجامعي للتطوير المهني على ما بذلوه من جهد مخلص وتنظيم متميز أسهم في نجاح فعاليات المبادرة وتحقيق أهدافها، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتاج روح التعاون والعمل المؤسسي، داعيا كافة الطلاب منتسبي الجامعة من مختلف الكليات والخريجين لزيارة المركز للتعرف على الأنشطة والتدريبات والخدمات التي يقدمها المركز والاستفادة منها.

