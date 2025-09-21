مانشستر سيتي يتقدم على أرسنال بهدف هالاند في الشوط الأول (فيديو)

أرسنال ومانشستر سيتي، تقدم فريق مانشستر سيتي، على نظيره أرسنال، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب الإمارات في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف مانشستر سيتي عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 9.

تشكيل آرسنال ضد مانشستر سيتي

وجاء تشكيل آرسنال ضد مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في خط الدفاع: تيمبر- ويليام ساليبا- جابرييل- ريكاردو كالافيوري.

في خط الوسط: مارتين زوبيميندي- ديكلان رايس- ميرينو.

في خط الهجوم: نوني مادويكي- تروسارد- فيكتور جيوكيريس.

تشكيل مانشستر سيتي ضد أرسنال

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف، وروبن دياز، ويوشكو جفارديول، ونيكو أورايلي.

في خط الوسط: رودريجو، برناردو سيلفا، وفيل فودين، وتيجاني ريندرز، وجيريمي دوكو.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

وقبل مباراة الليلة لعب أرسنال أمام مانشستر سيتي، في عدد 201 مباراة في جميع المسابقات، كان الفوز من نصيب آرسنال في 96 منها، في حين انتصر السيتي في 58 مواجهة، بينما حسم التعادل 47 مواجهة بين الطرفين.

وسجل لاعبو أرسنال في شباك مانشستر سيتي 324 هدفًا، في حين سجل لاعبو السماوي في شباك الجانرز 249 هدفًا.

تاريخ مواجهات آرسنال ضد مانشستر سيتي قبل قمة البريميرليج

المباريات: 201 مباراة

فوز أرسنال: 96 مباراة

فوز مانشستر سيتي: 58 مباراة

التعادل: 47 مباراة

أهداف أرسنال: 324 هدفًا

أهداف مانشستر سيتي: 249 هدفًا

وكانت آخر مباراة جمعت بين آرسنال ومانشستر سيتي في 2 فبراير الماضي لحساب الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات معقل الجانرز، وانتهت بانتصار أرسنال على مانشستر سيتي بنتيجة 5-1.

يعود آخر انتصار لـ مانشستر سيتي على آرسنال في 26 أبريل 2023 في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد بنتيجة 4-1، وبعدها لم يتذوق السماوي طعم الانتصار بواقع 3 هزائم “منهم واحد بعد ركلات الترجيح في الدرع الخيرية” وتعادلين.

