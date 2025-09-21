شاهد هدف أحمد حسن كوكا الأول مع الاتفاق في شباك الباطن

أحرز أحمد حسن كوكا أول أهدافه مع فريق الاتفاق السعودي في شباك الباطن، خلال المواجهة الجارية حاليًا ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

شاهد هدف أحمد حسن كوكا

وسجل كوكا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، الذي يقام على ملعب نادي الباطن.

كوكا ينضم إلى الاتفاق في الصيف الماضي

وكان كوكا قد انضم إلى الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، قادمًا من نادي لوهافر الفرنسي، ليخوض بذلك أولى تجاربه في الدوري السعودي، بعد مشوار طويل في الملاعب الأوروبية.

وخاض أحمد حسن كوكا مسيرة احترافية بارزة شملت اللعب في دوريات البرتغال، اليونان، تركيا، وفرنسا، عقب انطلاقته مع فرق الناشئين بالنادي الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.