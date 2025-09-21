الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شاهد هدف أحمد حسن كوكا الأول مع الاتفاق في شباك الباطن

كوكا
كوكا

أحرز أحمد حسن كوكا أول أهدافه مع فريق الاتفاق السعودي في شباك الباطن، خلال المواجهة الجارية حاليًا ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

شاهد هدف أحمد حسن كوكا 

وسجل كوكا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، الذي يقام على ملعب نادي الباطن.

 

كوكا ينضم إلى الاتفاق في الصيف الماضي 

وكان كوكا قد انضم إلى الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، قادمًا من نادي لوهافر الفرنسي، ليخوض بذلك أولى تجاربه في الدوري السعودي، بعد مشوار طويل في الملاعب الأوروبية.

وخاض أحمد حسن كوكا مسيرة احترافية بارزة شملت اللعب في دوريات البرتغال، اليونان، تركيا، وفرنسا، عقب انطلاقته مع فرق الناشئين بالنادي الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد حسن كوكا كوكا شاهد هدف أحمد حسن كوكا كاس خادم الحرمين الشريفين الباطن

مواد متعلقة

بعد انتقاله إلى الاتفاق السعودي.. أرقام أحمد حسن كوكا (إنفوجراف)

رسميا، الاتفاق السعودي يتعاقد مع أحمد حسن كوكا

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد بـ10 لاعبين يتعادل مع ريال مايوركا 1/1 في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، مايوركا يتعادل سلبيا مع أتلتيكو مدريد في الشوط الأول

الدوري الفرنسي، تعادل موناكو وميتز 1-1 في الشوط الأول

بعد التحذير من ظهورها المفاجئ، شراقي يكشف سر غموض بحيرة البهنسا في قلب الصحراء

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريًا

أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية

السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من يصوم ويصلي ويزكي ويفعل المعاصي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أفضل الأعمال في شهر ربيع الآخر

آيات وأحاديث نبوية وأدعية لتحصين الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads