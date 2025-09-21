الأحد 21 سبتمبر 2025
خارج الحدود

فرض سيادة إسرائيلية على غور الأردن سيكون على جدول لقاء نتنياهو مع ترامب

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر مقرب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، سيكون أحد المحاور الأساسية في لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أولوية في أجندة نتنياهو

أوضح المصدر أن نتنياهو يعتبر غور الأردن منطقة استراتيجية، وأن طرح ملف فرض السيادة عليها يأتي ضمن أولوياته السياسية والأمنية.

دعم أمريكي متوقع لخطة الاحتلال

وأشار التقرير إلى أن اللقاء مع ترمب قد يشهد بحث خطوات عملية لدعم الموقف الإسرائيلي في هذا الشأن، وسط توقعات بأن تبدي الإدارة الأمريكية انفتاحًا على المقترح.

إثارة هذا الملف تأتي في وقت يثير فيه مشروع ضم غور الأردن جدلًا واسعًا داخليًا وإقليميًا ودوليًا، نظرًا لما قد يحمله من تداعيات على فرص إحياء عملية السلام.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرد الرسمي على قرارات  الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية سيُعلن بعد عودته من زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة.

