نتنياهو: الجبهة الشرقية لإسرائيل ليست مستوطنة "معاليه أدوميم" بل غور الأردن

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: إن الجبهة الشرقية لإسرائيل ليست مستوطنة معاليه أدوميم، وهي مستوطنة بالضفة الغربية، بل غور الأردن.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: سيكون هناك كثير من المدن المشابهة لمعاليه أدوميم في أرضنا.

وأفادت القناة ١٤ العبرية نقلا عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله: “لا يوجد مكان آمن في العالم للمسئولين عن مجزرة 7 أكتوبر”، على حد تعبيره.

رسالة نتنياهو إلى قطر

في سياق متصل، وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، رسالة إلى قطر قال فيها: "أقول لقطر وكل البلدان التي تؤوي الإرهابيين على أراضيها بأن تطردهم أو تقدمهم للعدالة وإلا سنتولّى ذلك بأنفسنا"، على حد تعبيره، وذلك بدلا من أن يقدم اعتذاره عن الهجمات.

هجوم إسرائيل إجرامي ويهدد أمن قطر

وأكد الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر، خلال اتصال هاتفي تلقاه من السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، أن قطر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها، والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي السافر.

وأعلن الديوان الأميري بقطر، أن تميم بن حمد، أمير قطر، تلقى اتصالا من السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، أكد فيه أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة هو عمل إجرامي، ويهدد أمن قطر والمنطقة برمتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.