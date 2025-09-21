الخارجية الإسرائيلية تزعم: اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية يهدد فرص السلام

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضها القاطع لخطوة بريطانيا وعدد من الدول الأخرى الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرة أن هذا القرار "لن يسهم في تعزيز السلام".

الخارجية الإسرائيلية تزعم: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يقوض الاستقرار

وزعمت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "يزيد من زعزعة استقرار المنطقة"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في وقت غير مناسب ويُخشى أن تؤدي إلى تداعيات سلبية على الأمن الإقليمي.

فرص السلام مهددة

وأضاف البيان في زعمه أن الخطوة "تقوض فرص تحقيق حل سلمي في المستقبل"، مشيرة إلى أن أي تقدم في المسار السياسي يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: اعترفنا اليوم بدولة فلسطين لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف ستارمر اليوم ننضم إلى أكثر من 150 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، ونعمل على إبقاء إمكانية السلام وحل الدولتين حيا.



وتابع: الأمل في حل الدولتين يتلاشى لكن لا يمكننا أن ندع هذا النور ينطفئ، وعلى حماس إطلاق سراح الرهائن فورا، وسنواصل النضال لإعادتهم إلى ديارهم، كما يجب ألا يكون لحركة حماس أي دور في الإدارة أو الأمن في المستقبل.

