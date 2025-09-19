الجمعة 19 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ماكرون يحدد موعد اعتراف فرنسا رسميا بالدولة الفلسطينية

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون،  مساء اليوم الجمعة: “سأعترف بدولة فلسطين الإثنين المقبل في نيويورك”. 

 وأضاف الرئيس الفرنسي: الاعتراف بدولة فلسطين جزء من خطة سلام شاملة تضمن الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي وقت سابق، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن الاعتراف بدولة فلسطين لن يقف بوجهه أي هجوم وأي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية.

ماكرون يتفق مع الأمير محمد بن سلمان على ضرورة حل الدولتين

وأشار ماكرون، إلى أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسنشارك معا في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 سبتمبر.

وتابع ماكرون: هدفنا حشد دعم دولي لحل الدولتين الذي يعد السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا على أنه يجب تنفيذ وقف إطلاق نار دائم والإفراج عن جميع المحتجزين وإيصال المساعدات إلى غزة ونشر قوة استقرار فيها.

