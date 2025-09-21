يائير جولان: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة مدمرة لأمن إسرائيل

قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان: إن الاعتراف بدولة فلسطين خطوة مدمرة لأمن إسرائيل.



وأضاف جولان إن الاعتراف بدولة فلسطين فشل سياسي ذريع لنتنياهو وسموتريتش.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: اعترفنا اليوم بدولة فلسطين لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وأضاف ستارمر اليوم ننضم إلى أكثر من 150 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية ونعمل على إبقاء إمكانية السلام وحل الدولتين حيا.



وتابع: الأمل في حل الدولتين يتلاشى لكن لا يمكننا أن ندع هذا النور ينطفئ، وعلى حماس إطلاق سراح الرهائن فورا، وسنواصل النضال لإعادتهم إلى ديارهم، كما يجب ألا يكون لحركة حماس أي دور في الإدارة أو الأمن في المستقبل.



واستطرد: الإسرائيليون والفلسطينيون يريدون العيش بسلام دون عنف أو معاناة، وهذا ما يريد الشعب البريطاني رؤيته.

