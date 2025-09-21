الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس الوزراء البريطاني يعلن رسميا الاعتراف بدولة فلسطين

ستارمر
ستارمر

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: اعترفنا اليوم بدولة فلسطين لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.


وأضاف ستارمر اليوم ننضم إلى أكثر من 150 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية
ونعمل على إبقاء إمكانية السلام وحل الدولتين حيا.
 

وتابع: الأمل في حل الدولتين يتلاشى لكن لا يمكننا أن ندع هذا النور ينطفئ، وعلى حماس إطلاق سراح الرهائن فورا، وسنواصل النضال لإعادتهم إلى ديارهم، كما يجب ألا يكون لحركة حماس أي دور في الإدارة أو الأمن في المستقبل.
 

واستطرد: الإسرائيليون والفلسطينيون يريدون العيش بسلام دون عنف أو معاناة، وهذا ما يريد الشعب البريطاني رؤيته.

رئيس الوزراء البريطاني فلسطين ستارمر

