أول قرار فصل في العام الدراسي الجديد لـ طالب ثانوي بالقليوبية أشاح بيده للمدير

اتخذت إدارة بشبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، قرارًا بفصل أحد طلاب الصف الأول الثانوي مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026.

محافظ القليوبية يطلق مبادرة 'صحح مفاهيمك' من جامعة بنها

وزير التعليم من القليوبية: التدريس "أم المهن".. "البرمجة" لغة المستقبل وإدخال المادة لإكساب الطلاب مهارات عصرية.. ويؤكد: ضرورة شرح المناهج الجديدة بصورة مبسطة

"شوح بايده للمدير"  أول قرار فصل في القليوبية 

وجاء القرار عقب واقعة شهدها طابور الصباح، حيث حررت إدارة المدرسة بشبرا الخيمة القليوبية  محضر إثبات حالة بأن الطالب توجه إلى مدير المدرسة عقب انتهاء الطابور، وتحدث معه بألفاظ غير لائقة، ولوح بيديه أمام المعلمين والطلاب، في سلوك اعتبرته الإدارة مخالفًا لقواعد الانضباط المدرسي، ما استدعى اتخاذ إجراء فوري بحقه.

من جانبه  شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية علي مديري المديريات حصر المدارس والطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي على نظام البكالوريا بدقة، مع إرسال تقارير يومية إلى التعليم الثانوي بالمديرية.

وتنفيذ حملات توعية لأولياء الأمور والطلاب للتعريف بالنظام الجديد، وما يتيحه من فرص للالتحاق بالتعليم الجامعي والتخفيف من ضغوط الثانوية العامة.

ومعالجة الكثافات الطلابية بجميع المدارس وإنهاء العمل بالفترات المسائية حيثما أمكن، مع إعداد تقرير شامل بالكثافات على مستوى المراحل التعليمية.

وتسليم جميع الكتب المدرسية قبل بدء الدراسة، والالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية وفقًا للقرار الوزاري رقم 156.

الالتزام بالزي المدرسي الموحد مع ترك حرية الشراء لأولياء الأمور.

تسجيل الغياب إلكترونيًا بشكل يومي، وإخطار الوزارة بنسب الحضور.

الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والدهانات والتشجير، واستكمال توريد المقاعد المدرسية قبل بدء الدراسة.

