السيطرة على تسريب غاز ببحر مويس في بنها

نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع شركة الغاز وفرق الحماية المدنية في السيطرة على حادث كسر ماسورة غاز رئيسية ببحر مويس، أمام قرية عزبة أبو فرج التابعة لمركز بنها، والذي وقع اليوم أثناء تنفيذ أعمال تطهير بالمجرى المائي.

وفور وقوع الحادث، تحركت فرق الطوارئ إلى موقع الكسر، وتم اتخاذ إجراءات عاجلة تضمنت غلق المحابس العمومية، ووقف ضخ الغاز في الخط المتضرر بشكل كامل، لتأمين المنطقة وحماية الأهالي من أي مخاطر محتملة.

وشهد موقع الواقعة تواجدًا مكثفًا للأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية القليوبية، التي عملت على فرض طوق آمن بمحيط الكسر، لضمان انسياب الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين، مع استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة حتى انتهاء أعمال الإصلاح.

السيطرة على حادث كسر ماسورة غاز رئيسية ببحر مويس بنها،فيتو

السيطرة على حادث كسر ماسورة غاز رئيسية ببحر مويس بنها،فيتو

السيطرة على حادث كسر ماسورة غاز رئيسية ببحر مويس بنها،فيتو

السيطرة على حادث كسر ماسورة غاز رئيسية ببحر مويس بنها،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.