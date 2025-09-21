السيطرة على تسريب غاز ببحر مويس في بنها

الأحد 21 سبتمبر 2025
نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع شركة الغاز وفرق الحماية المدنية في السيطرة على حادث كسر ماسورة غاز رئيسية ببحر مويس، أمام قرية عزبة أبو فرج التابعة لمركز بنها، والذي وقع اليوم أثناء تنفيذ أعمال تطهير بالمجرى المائي.

وفور وقوع الحادث، تحركت فرق الطوارئ إلى موقع الكسر، وتم اتخاذ إجراءات عاجلة تضمنت غلق المحابس العمومية، ووقف ضخ الغاز في الخط المتضرر بشكل كامل، لتأمين المنطقة وحماية الأهالي من أي مخاطر محتملة.

وشهد موقع الواقعة تواجدًا مكثفًا للأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية القليوبية، التي عملت على فرض طوق آمن بمحيط الكسر، لضمان انسياب الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين، مع استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة حتى انتهاء أعمال الإصلاح.

