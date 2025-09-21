الأحد 21 سبتمبر 2025
شوط أول سلبي بين بورنموث ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق نيوكاسل مع نظيره بورنموث سلبيا في الشوط الأول، في المباراة التي تجمعهما على أرض ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل بورنموث ضد نيوكاسل

في حراسة المرمى: بيتروفيتش.

في الدفاع: تروفيرت - سينسي - دياكيتي - خيمينيز.

في الوسط: أدامز - سكوت - أنطوان سيمنيو - ترافيرنير - بروكس.

في الهجوم: إيفانيلسون.

تشكيل نيوكاسل ضد بورنموث

في حراسة المرمى: نيكولاس بوب.

في الدفاع: ثياو - بوتمان - دان بيرن.

في الوسط: ليفرامينتو - ويلوك - مايلي - تونالي - هال.

في الهجوم: ميرفي - فولتماد.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على آرسنال، مساء اليوم الأحد على ملعب “الإمارات” معقل الجانرز في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي 


تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال أمام مانشستر سيتي


تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام آرسنال عبر قناة beIN sports HD 1.

