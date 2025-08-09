السبت 09 أغسطس 2025
صلاح سليمان عن قرعة الكونفدرالية: الزمالك كبير وهدفه اللقب

صلاح سليمان
صلاح سليمان

قرعة الكونفدرالية، تحدث صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، عن قرعة دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والفريق الذي سيواجه الزمالك.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني "دور الـ 32" لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن مواجهة فريق الزمالك للفائز من مواجهة فريقي ديكيداها الصومالي والزمالة السوداني.

وقال صلاح سليمان في تصريحات خاصة: «الزمالك هدفه التتويج بالبطولة.. الزمالك كبير وعينه علي اللقب وبالتالي لن ننشغل بالفريق الذي سيواجه الزمالك»

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2025، على أن تقام مباراة الإياب في الفترة من 24 إلى 26 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات بداية من يوم  28 نوفمبر 2025.

وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن حقيقة توقيع عقوبة على شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد اعتراضه بالأمس عقب تغييره في لقاء سيراميكا كليوباترا.

وقال المصدر: “نحن نتعامل مع أي موقف والعقوبات شأن داخلي لا علاقة للإعلام بها”.

مكافأة جون إدارة للاعبين

 وقرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، صرف مكافأة فورية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد تحقيق الفوز على سيراميكا.

وحقق نادي الزمالك الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

موعد مباراة الزمالك القادمة 

 ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب، يوم السبت الموافق 16 من أغسطس الجاري 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

