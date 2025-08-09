أرقام بعد فوز الزمالك على سيراميكا.. تفوق تاريخي للأبيض بـ 27 هدفًا.. انطلاقة مثالية كما في آخر موسمين بطوليين.. ناصر ماهر يسجل هدفه السابع

حقق نادي الزمالك فوزًا مهمًا على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وجاء الفوز ليمنح جماهير القلعة البيضاء دفعة معنوية قوية في بداية المشوار، وليؤكد تفوق الفريق تاريخيًا في المواجهات المباشرة مع سيراميكا.

تفوق تاريخي للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

واصل الزمالك سلسلة أهدافه في شباك سيراميكا كليوباترا، حيث تمكن الفريق من التسجيل في جميع المباريات الـ13 التي جمعتهما حتى الآن، بإجمالي 27 هدفًا، ما يعكس الفارق الفني والخبرات بين الفريقين.

وبفوزه أمس، يكون الزمالك قد فاز للمرة الثالثة بنتيجة 2-0 على سيراميكا، وكلها جاءت في مباريات الدور الأول، وتحديدًا في مواسم 2020-2021، و2022-2023، و2025-2026.

انطلاقة مثالية كما في آخر موسمين بطوليين

الفوز بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى أعاد إلى الأذهان سيناريو آخر بطولتين دوري تُوج بهما الزمالك ففي موسم 2020-2021 افتتح الفريق مشواره بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وفي موسم 2021-2022 كرر نفس النتيجة أمام إنبي، وهو ما يدفع جماهير الزمالك للتفاؤل بإمكانية تكرار الإنجاز هذا الموسم.

ناصر ماهر يواصل التألق.. هدفه السابع مع الزمالك

قدم ناصر ماهر أداءً مميزًا في المباراة، وتمكن من تسجيل الهدف الأول للفريق من تسديدة متقنة، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف مع الزمالك في كل البطولات، منها 4 أهداف في الدوري الممتاز.

وأثبت ناصر أنه صفقة ناجحة بكل المقاييس، بعدما أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الفريق، وصانعًا للفارق في المباريات الكبرى.

محمد شحاتة يسجل من جديد ويؤكد تطوره

أما الهدف الثاني فجاء بتوقيع محمد شحاتة، الذي سجل هدفه الثالث بقميص الزمالك، وكلها في بطولة الدوري ويُعد شحاتة من العناصر الشابة التي تطورت بشكل ملحوظ تحت قيادة الجهاز الفني الحالي، وأصبح يشكل إضافة قوية في خط الوسط، سواء في الدور الدفاعي أو في دعم الهجوم من الخلف.

مؤشرات واعدة للموسم الجديد

بخلاف النتيجة، ظهر الزمالك بشكل منظم دفاعيًا وهجوميًا، وأظهر لاعبوه رغبة واضحة في المنافسة على اللقب من الجولة الأولى التناغم بين الخطوط، وتعدد الحلول الهجومية، كلها مؤشرات تعكس جدية الفريق في استعادة لقب الدوري بعد غياب لموسمين.

الجماهير تأمل في موسم استثنائي

بينما يتطلع المنافسون لتسجيل حضور قوي هذا الموسم، يبدو أن الزمالك عازم على استعادة هيبته، ويملك من العناصر الفنية والروح القتالية ما يؤهله لتحقيق ذلك فهل يكون الفوز على سيراميكا هو أول خطوة نحو منصة التتويج؟ الأيام كفيلة بالإجابة، لكن المؤكد أن الانطلاقة كانت مثالية.

