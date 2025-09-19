الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فيريرا يلقي محاضرة فنية بالفيديو على لاعبي الزمالك

فيريرا
فيريرا

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق مران، اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ووجه المدير الفني التهنئة للاعبين بعد الفوز في مباراة الإسماعيلي الأخيرة، وطالبهم بمواصلة مسيرة الانتصارات في المباريات المقبلة وبذل أقصى جهد للحفاظ على صدارة الدوري.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية في مباراة الإسماعيلي  الأخيرة للاعبين، وتحدث عن بعض الجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا لمواجهة الجونة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة.

الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء  المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

مباراة الزمالك والجونة تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مواصلة التدريبات اليوم الجمعة دون الحصول على راحة عقب الفوز على الإسماعيلي في مباراة اليوم التي أقيمت في مسابقة الدوري الممتاز.

الجزيري يقترب من التواجد في قائمة الزمالك أمام الجونة

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز 

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الزمالك والجونة مباراة الزمالك والجونة

مواد متعلقة

بسبب تصريحات مفبركة، جون إدوارد يطلق صفحته الرسمية الوحيدة على "فيس بوك"

الجزيري يقترب من التواجد في قائمة الزمالك أمام الجونة

بعد غياب بنتايك، أحمد فتوح يقود الجبهة اليسرى للزمالك في مواجهة الجونة

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

مانشستر سيتي يفتتح مشواره بدوري أبطال أوروبا بالفوز على نابولي بثنائية (صور)

إستريلا البرتغالي يكشف لـ"فيتو" سبب تقديم النادي شكوى ضد الزمالك في الفيفا

شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا

وفاة جدة خوان بيزيرا نجم الزمالك

الأكثر قراءة

ظهور مفاجئ لمدرب أوروبي على رادار الأهلي لخلافة ريبيرو

عمري 30 سنة ولم أصل في حياتي، فكيف أحسب ما فاتني من الفروض؟ (فيديو)

بن شرقي وتريزيجيه في الهجوم، تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا بالدوري

خبيرة التجميل مي كمال الدين تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد مكي

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

اليابان تبلغ إسرائيل رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

دجلة يقفز للمركز الثالث في الدوري بالفوز على طلائع الجيش

للمرة الثانية، استدعاء عمرو أديب للتحقيق في اتهامه بسب طبيبة كفر الدوار

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية وهذا العيار يسجل 5650 جنيها

مع اقتراب انعقاد الفصل التشريعي الثاني، ما خطوات اختيار رئيس مجلس الشيوخ؟

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة في صورة بطاطين بهذا الشرط

عمري 30 سنة ولم أصل في حياتي، فكيف أحسب ما فاتني من الفروض؟ (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، كليمُ الله في وادي "طُوى" بسيناء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads