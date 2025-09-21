وكيل التعليم بالوادي الجديد يوزع شوكولاتة داخل الفصول بمدرسة ابتدائية

وزع الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، حلوى الشوكولاتة داخل الفصول الدراسية على التلاميذ داخل مدرسة العبور الابتدائية بمدينة الخارجة.

وشارك وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في فعاليات طابور الصباح بمدرسة العبور الابتدائية بالخارجة.





وهنأ د. سامى، العاملين وطلاب المدرسة بانطلاق العام الدراسي الجديد معربا عن خالص أمنياته بعام موفق مليء بالإنجازات والنجاحات لقطاع تعليم المحافظة والعمل الدؤوب للنهوض بالعملية التعليمية وأدى الحضور مراسم تحية العلم بمشاركة جميع العاملين وطلاب المدرسة فى مشهد مهيب ظهر به مدى الحب والاعتزاز للوطن.

وعقب طابور الصباح شارك وكيل التعليم بالوادي الجديد، الحضور فعاليات احتفال الحجرات الدراسية باستقبال التلاميذ حيث بدت في صورة جمالية من الزينة والبالونات والورود وحرص على تهنئة الأطفال بتوزيع الشوكولاتة والبالونات.

وكان قد أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق الدراسة صباح اليوم الأحد، بجميع مدارس المحافظة مع بداية العام الدراسي 2025-2026، حيث استقبلت 507 مدارس موزعة على الإدارات التعليمية الخمس طلاب الصف الأول بمختلف المراحل التعليمية، بالتعليم العام واللغات والتربية الخاصة والتعليم الفني، وفق خطة العمل للأسبوع الأول.

وأوضح دكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، جاهزية المدارس من حيث البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لاستيعاب الكثافات، مع استمرار المتابعة الميدانية واللحظية لكافة الإدارات بما يضمن انتظام وانضباط العملية التعليمية.

